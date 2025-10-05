Siria elige su primer Parlamento tras la caída de Al Asad

Este domingo se celebraron las primeras elecciones al Parlamento en Siria, tras la caída del expresidente Bachar al Asad.

Estos comicios marcan un nuevo paso en la transición política del país, que se encuentra en una profunda reestructuración en un contexto marcado por la inestabilidad regional.

El proceso electoral comenzó a las 9:00 hora local, bajo estrictas medidas de supervisión.

De acuerdo con el presidente del Comité Superior de Elecciones del Parlamento, Mohamed Taha al Ahmed, la jornada incluyó actividades como la verificación de urnas, cabinas secretas y papeletas para garantizar la transparencia en cada etapa.

Aunque la jornada transcurrió sin incidentes en la mayoría de las 50 circunscripciones, las elecciones en 12 zonas fueron pospuestas hasta que la seguridad fuese garantizada. No obstante, autoridades buscarán realizar los comicios antes de la primera sesión parlamentaria.

La participación se vio limitada por la situación de desplazados y sirios en el extranjero sin documentación, lo que llevó a priorizar colegios electorales accesibles para las comunidades.

Se estima que se 1,578 candidatos compiten por 210 escaños en la nueva Asamblea Popular, con un mandato de dos años y medios.

A pesar de las circunstancias específicas de cada zona, no se reportaron incidentes importantes.

Comentarios