cuba_sismo_c1820760cf
Sismo de magnitud 5.5 sacude este domingo a Cuba

Servicio Sismológico Nacional del país, se reportó perceptibilidad en varias localidades, incluido Santiago de Cuba y Granma

  • 08
  • Febrero
    2026

Un sismo de magnitud 5.5 sacudió este domingo a la isla de Cuba.

De acuerdo con el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo, el movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 7:00 horas y se registró a 94 kilómetros al este de Guantánamo.

Según el Servicio Sismológico Nacional del país, se reportó perceptibilidad en varias localidades, incluido Santiago de Cuba y Granma, así lo dio a conocer la Defensa Civil.

Este es el segundo sismo que se registra durante el 2026 en la isla caribeña.

Sismo entre apagones en 59% del territorio

De acuerdo con la agencia EFE, el terremoto ocurre durante la jornada de apagones de energía eléctrica, la cual afectará a casi el 60% del territorio.

El presidente Miguel Díaz-Canel confirmó el pasado jueves que desde diciembre el país no recibía petróleo del exterior debido a las presiones y el asedio petrolero del Gobierno de Estados Unidos.

Ante el desabastecimiento, el Gobierno anunció esta semana que:

  • Racionará la venta de combustible
  • Priorizará el teletrabajo, implementará clases semipresenciales en las universidades
  • Suspendido actividades como la Feria del Libro de La Habana y congresos internacionales dentro de su plan de emergencia.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas dos de las tres mayores.

Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.


