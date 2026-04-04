Dos sismos, de magnitud 5,7 y 4,8, sacuden Taiwán; no hay daños

Durante la madrugada de este domingo, la costa oriental de Taiwán fue el escenario de dos movimientos telúricos de consideración. Según informes de la Administración Meteorológica Central (CWA), los sismos alcanzaron magnitudes de 5,7 y 4,8, respectivamente, teniendo como epicentro las cercanías del condado de Hualien.

Pese a la intensidad de los fenómenos, las autoridades locales confirmaron que, hasta el momento, no se han registrado víctimas mortales, heridos ni daños materiales de gravedad en las infraestructuras de la isla.

Cronología de los sismos

El primer evento, que ha sido catalogado como el terremoto más intenso registrado en Taiwán en lo que va de año, ocurrió a la 1:14 hora local.

Epicentro: Localizado en el mar, a solo 5,4 kilómetros al noreste de la sede del Gobierno del condado de Hualien.

Profundidad: 17,5 kilómetros.

Intensidad: Alcanzó el nivel 4 en la escala sísmica local en Hualien, Nantou y Yilan.

Horas más tarde, a las 5:23 hora local (21:23 GMT del sábado), un segundo temblor de magnitud 4,8 volvió a poner en alerta a la población. Este tuvo su epicentro a 8,1 kilómetros del mismo punto de referencia, a una profundidad ligeramente mayor de 23,7 kilómetros.

Alerta por réplicas

La CWA, citada por la agencia de noticias local CNA, advirtió a la ciudadanía sobre la posibilidad de nuevos movimientos en el corto plazo.