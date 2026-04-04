Dos sismos, de magnitud 5,7 y 4,8, sacuden Taiwán; no hay daños
El primer evento, que ha sido catalogado como el terremoto más intenso registrado en Taiwán en lo que va de año, ocurrió a la 1:14 hora local
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Abril
2026
Durante la madrugada de este domingo, la costa oriental de Taiwán fue el escenario de dos movimientos telúricos de consideración. Según informes de la Administración Meteorológica Central (CWA), los sismos alcanzaron magnitudes de 5,7 y 4,8, respectivamente, teniendo como epicentro las cercanías del condado de Hualien.
Pese a la intensidad de los fenómenos, las autoridades locales confirmaron que, hasta el momento, no se han registrado víctimas mortales, heridos ni daños materiales de gravedad en las infraestructuras de la isla.
Cronología de los sismos
El primer evento, que ha sido catalogado como el terremoto más intenso registrado en Taiwán en lo que va de año, ocurrió a la 1:14 hora local.
Epicentro: Localizado en el mar, a solo 5,4 kilómetros al noreste de la sede del Gobierno del condado de Hualien.
Profundidad: 17,5 kilómetros.
Intensidad: Alcanzó el nivel 4 en la escala sísmica local en Hualien, Nantou y Yilan.
Horas más tarde, a las 5:23 hora local (21:23 GMT del sábado), un segundo temblor de magnitud 4,8 volvió a poner en alerta a la población. Este tuvo su epicentro a 8,1 kilómetros del mismo punto de referencia, a una profundidad ligeramente mayor de 23,7 kilómetros.
Alerta por réplicas
La CWA, citada por la agencia de noticias local CNA, advirtió a la ciudadanía sobre la posibilidad de nuevos movimientos en el corto plazo.
"No se descarta la ocurrencia de réplicas de entre magnitud 5 y 5,5 durante los próximos días", señalaron los expertos meteorológicos.
Contexto geológico
Taiwán es una región habituada a este tipo de fenómenos debido a su ubicación geográfica crítica. La isla se asienta sobre el límite de fricción entre las placas tectónicas euroasiática y filipina, lo que la convierte en una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo.
Por ahora, los servicios de emergencia continúan monitoreando las zonas afectadas para descartar riesgos secundarios.
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