Exigen investigar quema de negocio en Allende

Diputados locales del PRI, Movimiento Ciudadano y Morena exigieron que se investigue a fondo la quema de un local de hamburguesas de un ciudadano que previamente había denunciado actos de corrupción en Allende, cuyo gobierno encabeza el panista Eduardo Leal Buenfil.

Los diputados pidieron que la Fiscalía de Justicia de Nuevo León abra una carpeta de investigación para castigar a los responsables materiales e intelectuales.

Afirmaron que se debe dejar claro si se trató de una represalia política o un acto vandálico.

Luego de la denuncia de un ataque a un negocio en Allende, el diputado del PRI, Javier Caballero, pidió a las autoridades investigar y que los culpables paguen las consecuencias de sus actos.

El pasado sábado, José Luis Flores, dueño de un negocio de hamburguesas, denunció que después de haber criticado el gobierno del actual alcalde de Allende, Eduardo ‘Lalo’ Leal, tres sujetos acudieron a su negocio y rociaron diésel para comenzar un incendio.

Ante esto, Javier Caballero, también presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, indicó que sería precipitado señalar a un culpable, por lo cual pidió que se abriera una investigación de oficio sobre este ataque.

“Es algo que se tiene que investigar de oficio, hay una quema de un negocio y, obviamente, aventurarse a señalar culpables, pues no está en nuestras responsabilidades".

“Pedimos a la Fiscalía que se abra una investigación y que se llegue hasta las últimas consecuencias; siempre seremos promotores de que quien cometa un ilícito lo pague, pero insisto en que es muy aventurado, por eso pedimos que se investigue y esperemos así se haga”, dijo Caballero.

En el municipio de Allende, Nuevo León, un negocio de hamburguesas sufrió un incendio provocado tras la difusión en redes sociales de un video en el que el comerciante José Luis Flores criticaba al alcalde Eduardo ‘Lalo’ Leal y su administración por presunta corrupción, incluyendo la solicitud de sobornos para trámites y permisos.

Según imágenes de circuito cerrado, durante la madrugada del pasado sábado llegaron tres sujetos al local, rociaron diésel y gasolina, y lo incendiaron antes de huir. Flores relató que un aviso a uno de sus hijos permitió que se controlara el fuego a tiempo, por lo que solo resultó dañada la zona de la parrilla.

“Había diésel y aceite por todo el piso; el fin era quemar todo el negocio. ¿Qué sigue? Un ataque hacia mi persona o hacia mi familia, pero no lo lograron porque se logró apagar a tiempo".

“No he querido poner una denuncia porque no veo que sea momento todavía, porque no tengo claro de dónde viene toda esta situación; se vieron tres sujetos, uno de ellos viene adelante, rocía el diésel y prenden el rollo de papel, pero no fue flamable”, dijo José Luis Flores.

