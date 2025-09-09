Protestan previo a visita del presidente de Israel a Reino Unido

Centenares de manifestantes se concentraron frente a la residencia del primer ministro británico, Keir Starmer, para protestar contra la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, al Reino Unido.

De acuerdo con un portavoz, el jefe de Gobierno de Londres transmitirá al presidente su "repulsa" por la "intolerable situación en Gaza", así como las medidas que Israel debe tomar para "poner fin al horrible sufrimiento" en Palestina.

La visita se produce tras el ataque del Ejército israelí contra líderes de Hamás en Doha, mismo que ha sido condenado por diversos países.

El exlíder laborista Jeremy Corbyn afirmó que Herzog debería estar en el tribunal penal de La Haya y no en Londres.

Al menos 60 diputados y miembros de la Cámara de los Lores solicitaron al Gobierno que impida la entrada al mandatario para evitar el riesgo de complicidad en posibles crímenes en Gaza.

Comentarios