Cerrar X
EH_UNA_FOTO_31_b17cbf404b
Internacional

Protestan previo a visita del presidente de Israel a Reino Unido

Esta movilización ocurre ante la llegada del mandatario israelí. Funcionarios solicitan que se le impida la entrada para evitar que Reino Unido sea implicado

  • 09
  • Septiembre
    2025

Centenares de manifestantes se concentraron frente a la residencia del primer ministro británico, Keir Starmer, para protestar contra la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, al Reino Unido.

De acuerdo con un portavoz, el jefe de Gobierno de Londres transmitirá al presidente su "repulsa" por la "intolerable situación en Gaza", así como las medidas que Israel debe tomar para "poner fin al horrible sufrimiento" en Palestina.

La visita se produce tras el ataque del Ejército israelí contra líderes de Hamás en Doha, mismo que ha sido condenado por diversos países.

El exlíder laborista Jeremy Corbyn afirmó que Herzog debería estar en el tribunal penal de La Haya y no en Londres.

Al menos 60 diputados y miembros de la Cámara de los Lores solicitaron al Gobierno que impida la entrada al mandatario para evitar el riesgo de complicidad en posibles crímenes en Gaza.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_51_ea3b28b867
Ex rapero se vuelve alcalde durante crisis política en Nepal
EH_UNA_FOTO_45_d92412545b
Halla fósil de 240 millones de años; más antiguo de lepidosaurios
EH_UNA_FOTO_44_dfb4a5f669
Bombardeos dejan nueve muertos y 118 heridos en Yemen
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_51_ea3b28b867
Ex rapero se vuelve alcalde durante crisis política en Nepal
AP_25253695327124_744aa1e4e5
Larry Ellison es nombrado el más rico del mundo, según Bloomberg
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T154313_613_054e550bc5
Explosión de pipa deja 18 heridos en la Ciudad de México
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×