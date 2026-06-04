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Internacional

Suecia firma un acuerdo con Brasil para la venta de 20 cazas

Suecia y Brasil firmaron un acuerdo de intenciones para profundizar su cooperación en materia de defensa, que contempla la compra de 20 nuevos cazas Gripen E/F

  • 04
  • Junio
    2026

Suecia y Brasil dieron un nuevo paso en su alianza estratégica en materia de defensa al firmar un acuerdo de intenciones que contempla la adquisición de 20 nuevos cazas Gripen E/F por parte de la Fuerza Aérea Brasileña, además de ampliar la cooperación tecnológica y científica entre ambas naciones.

El acuerdo fue suscrito este jueves en Estocolmo por los ministros de Defensa de Suecia, Pål Jonson, y de Brasil, José Múcio, durante una reunión en la que ambas delegaciones destacaron la solidez de una relación bilateral que también abarca comercio, innovación y desarrollo tecnológico.

Brasil busca ampliar su flota de combate

Durante una conferencia de prensa conjunta, Jonson confirmó el interés formal de Brasil por incorporar más aeronaves de fabricación sueca.

“Brasil ha expresado su voluntad y su interés para comprar veinte cazas Gripen de la nueva serie E/F”, afirmó el ministro sueco.

No obstante, evitó precisar el valor económico de la operación y explicó que los detalles financieros aún deberán negociarse directamente entre el Gobierno brasileño y la empresa Saab, fabricante de las aeronaves.

Los Gripen E/F representan la versión más moderna del avión de combate sueco y forman parte del proceso de modernización militar impulsado por Brasil en los últimos años.

Una alianza que comenzó en 2013

La cooperación entre ambos países en este sector no es nueva. En 2013, Brasil firmó un contrato para adquirir 36 cazas Gripen destinados a renovar la capacidad operativa de su Fuerza Aérea.

Dicho acuerdo incluyó además la transferencia de tecnología y la producción parcial de aeronaves en territorio brasileño, con la intención de convertir al país sudamericano en una plataforma para futuras exportaciones hacia el mercado latinoamericano.

La nueva compra reforzaría esa estrategia y ampliaría la presencia de los Gripen en la región.

Además de la posible venta de las aeronaves, el documento firmado establece la creación de un nuevo marco de cooperación tecnológica entre ambas naciones.

La declaración conjunta contempla el establecimiento de un centro de innovación especializado en el desarrollo de sistemas y equipos destinados a la operación, mantenimiento y modernización de los cazas Gripen.

El objetivo es impulsar proyectos conjuntos de investigación y fortalecer las capacidades técnicas de ambos países en materia de defensa.

Suecia destaca 200 años de relaciones diplomáticas

Durante el encuentro, Jonson recordó que este año se cumplen dos siglos del inicio de las relaciones diplomáticas entre Suecia y Brasil.

“Nuestra relación ha crecido también hasta convertirse en una colaboración dinámica que abarca el comercio, la innovación, el desarrollo sostenible y la cooperación en defensa”, señaló.

Por su parte, el ministro brasileño destacó los avances logrados a lo largo de la asociación bilateral.

“Nuestra colaboración funciona bien. Hemos superado algunas dificultades y ahora vamos a hacer esta cooperación todavía mejor”, afirmó Múcio.

Con este nuevo acuerdo, Brasil refuerza sus planes de modernización militar mientras Suecia consolida a los Gripen como uno de sus principales productos de exportación en el sector de defensa.


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