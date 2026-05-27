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Internacional

Prohíbe el Gobierno de Suecia los matrimonios entre primos

El objetivo es contrarrestar la presión relacionada con el honor familiar para acceder a este tipo de casamiento, señaló el Gobierno

  • 27
  • Mayo
    2026

El Parlamento sueco aprobó de forma unánime esta semana prohibir los matrimonios entre primos de primer grado y otros parientes cercanos, mediante una ley que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio.

El objetivo es contrarrestar la presión relacionada con el honor familiar para acceder a este tipo de casamiento, según señaló el Gobierno de derecha sueco en la proposición de ley presentada el pasado mes de marzo.

La prohibición implica que cualquier matrimonio con parientes cercanos contraído en el extranjero tampoco será reconocido en Suecia como regla general y que los hermanastros y hermanos por adopción tampoco podrán casarse entre sí.

"La violencia y la opresión por motivos de honor no tienen lugar en nuestra sociedad", dijo Gunnar Strömmer, ministro de Justicia sueco, al presentar la ley.

Resaltó que la prohibición es "una medida importante para asegurar el derecho de cada persona a decidir por sí misma sobre su vida".

Con la adopción de esta ley Suecia se une a otros países como Noruega y Austria, que también han prohibido los matrimonios entre familiares cercanos en los últimos años. 


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