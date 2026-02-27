Podcast
Reporte Ciudadano
Internacional

Interceptan dron cerca de portaaviones francés en Suecia

El dron fue detectado el miércoles y las fuerzas suecas integradas en el sistema de seguridad del portaaviones atendieron la situación.

  • 27
  • Febrero
    2026

Un dron fue detectado en el Öresund mientras el portaaviones francés Charles de Gaulle permanecía atracado en Malmö. Autoridades suecas aplicaron contramedidas y analizan su posible vínculo con un buque militar ruso.

La Armada de Suecia interceptó un dron sospechoso frente a la costa sur del país durante una patrulla en el estrecho de Öresund, zona que separa territorio sueco de Dinamarca. El incidente ocurrió mientras el portaaviones francés Charles de Gaulle realizaba actividades programadas en el puerto de Malmö como parte de entrenamientos de la OTAN.

De acuerdo con las fuerzas armadas suecas, se activaron contramedidas no especificadas para interferir el aparato no tripulado. Posteriormente, se perdió contacto con el dron y no se reportaron más dispositivos en el área.

El portavoz militar francés, Guillaume Vernet, informó que el dron fue detectado el miércoles y que fuerzas suecas integradas en el sistema de seguridad del portaaviones atendieron la situación. Precisó que el dispositivo se encontraba a más de 10 kilómetros del buque y que el incidente no afectó las operaciones del grupo naval.

“Este sistema demostró su solidez y este incidente no tuvo impacto alguno en la actividad del grupo de combate del portaaviones”.

El ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, señaló que la presunta incursión aérea coincidió con la presencia de un buque militar ruso en aguas territoriales suecas. Al ser cuestionado sobre el origen del dron, respondió que “Probablemente Rusia”.

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov afirmó que no contaba con información sobre el hecho y consideró “bastante absurdo” vincular el aparato con Rusia únicamente por la cercanía de un barco ruso.

Las autoridades suecas indicaron que mantienen coordinación con Dinamarca y reforzaron la vigilancia en el mar Báltico tras el incidente.


