Muere la princesa Désirée de Suecia a los 87 años

La Casa Real de Suecia comunicó este miércoles 21 de enero el fallecimiento de la princesa Désirée de Suecia, baronesa viuda de Silfverschiöld, a los 87 años de edad.

De acuerdo con el comunicado oficial, la princesa murió pacíficamente en su hogar, el castillo de Koberg, ubicado en la región de Västergötland, rodeada de su familia. No se dieron a conocer las causas específicas del deceso.

Mensaje del rey Carlos XVI Gustavo

El rey Carlos XVI Gustavo expresó públicamente su pesar por la muerte de su hermana mayor a través de un mensaje personal difundido por la Casa Real.

“Con gran tristeza he recibido la información de que mi hermana, la princesa Désirée, ha fallecido. Son muchos los cálidos recuerdos familiares creados en la casa de la familia Silfverschiöld en Västergötland”, señaló el monarca, quien también envió condolencias a los hijos de la princesa y a sus familias.

Como señal de luto, las banderas ondearon a media asta en el Palacio Real y en el Palacio de Haga.

Una vida ligada a la realeza sueca

Désirée Elisabeth Sibylla nació el 2 de junio de 1938 en el Palacio de Haga, en Estocolmo. Fue la tercera hija del príncipe Gustavo Adolfo de Suecia, duque de Västerbotten, y de la princesa Sibylla de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Era hermana mayor del actual monarca y tía de la heredera al trono, la princesa Victoria, de quien además fue madrina.

Matrimonio y familia

En 1964, la princesa contrajo matrimonio con el barón Niclas Silfverschiöld, fallecido en 2017. Tras el enlace, perdió el tratamiento de Alteza Real, pasando a ser conocida como princesa Désirée, baronesa Silfverschiöld.

El matrimonio tuvo tres hijos: Carl Otto, Kristina-Louisa y Hélène, y fijó su residencia en el castillo de Koberg, donde la princesa desarrolló gran parte de su vida adulta.

Educación y aficiones

La princesa recibió educación privada en el Palacio Real y cursó estudios en la Escuela Francesa de Estocolmo, además de formación en cuidado infantil y pedagogía social. Realizó prácticas en hospitales infantiles y en el instituto para ciegos de Tomteboda.

Entre sus aficiones destacaron la equitación, el esquí, especialmente el slalom, y el tiro al plato, actividades que practicó desde su juventud.

La muerte de la princesa Désirée ha generado muestras de condolencia en Suecia y en distintos círculos de la realeza europea, donde fue recordada por su carácter discreto y su dedicación familiar, así como por su papel representativo dentro de la monarquía sueca.

