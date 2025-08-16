Cerrar X
Internacional

Superan los 250 muertos por desnutrición en Gaza

De los 251 fallecidos, 108 son niños, según los datos publicados este sábado el Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente del Gobierno de Hamás

Al menos once personas, incluido un niño, murieron este viernes en la Franja de Gaza a causa de la hambruna y la desnutrición, elevando a 251 el número de víctimas por estas causas desde el inicio de la ofensiva militar israelí en octubre de 2023, según informó este sábado el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.

Del total de fallecidos, 108 eran menores de edad, lo que subraya el impacto desproporcionado de la crisis humanitaria sobre la población infantil. Las cifras reflejan un incremento constante en las muertes por desnutrición, especialmente en las últimas semanas.

Organizaciones humanitarias internacionales han atribuido esta situación al bloqueo total impuesto por Israel durante 11 semanas, entre el 2 de marzo y el 19 de mayo, periodo en el que se impidió el ingreso de alimentos, medicinas y combustible al enclave palestino. Aunque desde entonces ha habido cierta apertura, las cantidades siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la población.

Bajo presión internacional, Israel anunció a finales de julio la implementación de "pausas humanitarias" para permitir el paso de ayuda a través de ciertas rutas. No obstante, las autoridades locales denuncian que gran parte de esta asistencia es saqueada por civiles desesperados o bandas armadas antes de llegar a los puntos de distribución.

Las agencias de ayuda humanitaria estiman que se requieren al menos 500 camiones diarios —cada uno con unas 25 toneladas de suministros— para atender las necesidades básicas de la población gazatí. Según datos oficiales israelíes, durante junio ingresaban entre 50 y 100 camiones al día. Tras las pausas humanitarias, la cifra subió a unos 200, y más recientemente a cerca de 300. Sin embargo, estas cifras son cuestionadas por el Gobierno de Gaza, que sostiene que el volumen real es considerablemente menor.

Mientras tanto, la crisis humanitaria continúa agravándose, con un sistema de salud colapsado, infraestructuras destruidas y un acceso muy limitado a agua potable y alimentos, afectando de forma crítica a la población civil, especialmente a niños y personas mayores.


