Superan índices de obesidad infantil a los del bajo peso

De acuerdo con Unicef, el 45% de los niños y adolescentes en Norteamérica padecen obesidad por consumir alimentos 'ultraprocesados'

  • 09
  • Septiembre
    2025

En 2025, la obesidad se convirtió en la forma más predominante de malnutrición entre los niños en edad escolar y adolescentes de todo el mundo, superando por primera vez al bajo peso.

Según el informe de Unicef publicado este martes, 188 millones de niños y adolescentes padece actualmente obesidad, entre 5 y 19 años.

"Significa un cambio muy importante en la forma de abordar la malnutrición por parte de los gobiernos y de la comunidad internacional. Tradicionalmente, hemos trabajado a nivel global en prevención y tratamiento de la desnutrición, pero eso ha cambiado", explicó un asesor en nutrición.

De hecho, en la actualidad, la obesidad supera al bajo peso en todas las regiones del mundo, salvo en África Subsahariana y Asia Meridional.

De acuerdo con Unicef, la situación en regiones como Latinoamérica y el Caribe (39 % de menores entre 10 y 14 años con obesidad), Norteamérica (45 % también para esta franja de edad), Oriente Medio y Norte de África (36 %), y Europa Occidental (28 %).

"Se estima que entre un 20 y un 30 % de las calorías que ingieren los niños allí viene de ultraprocesados", alertó Brero que, con todo, alabó los esfuerzos de España por apostar, entre otras iniciativas, por el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022‑2030).


