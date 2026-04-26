Superan las 2,500 muertes en Líbano por ataques israelíes

Más de 2,500 personas han perdido la vida a causa de los ataques israelíes perpetrados en el sur de Líbano desde el pasado 2 de marzo; así lo anunció este domingo el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés.

De acuerdo con el departamento, los heridos superan los 7,700, por lo que los ataques siguen sin cesar.

"El balance total acumulado de la agresión, desde el 2 de marzo hasta el 26 de abril, es de 2,509 mártires y 7,755 heridos."

Estas agresiones siguen sin cesar a pesar de la entrada en vigor de la tregua de diez días, anunciada el pasado 16 de abril por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la extensión de la misma por un periodo de tres semanas adicionales.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de múltiples ataques aéreos israelíes en diferentes puntos del sur del Líbano, después de que el Ejército de Israel instara a desalojar de inmediato varias localidades de la zona.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó anoche golpear "con contundencia" al grupo Hezbolá, el cual ha respondido con ataques contra posiciones militares de Israel a las acciones de Israel contra el territorio libanés durante el alto el fuego.

Tan solo en las últimas 24 horas, acabaron con la vida de al menos siete personas y dejaron 24 heridos, entre ellos tres niños.

Israel y Líbano extienden alto el fuego por 3 semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel y Líbano acordaron prorrogar por tres semanas el alto el fuego en la frontera sur libanesa, tras una nueva ronda de conversaciones diplomáticas celebradas el jueves en la Casa Blanca.

El anuncio ocurre en un momento clave, ya que la tregua inicial de 10 días, que entró en vigor el viernes pasado, estaba por expirar el lunes, lo que incrementaba el riesgo de una reanudación inmediata de hostilidades en una de las zonas más tensas de Medio Oriente.

Aquí te presentamos la nota completa: Israel y Líbano extienden alto el fuego por 3 semanas

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