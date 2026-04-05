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Internacional

Zelensky teme que Medio Oriente afecte apoyo brindado a Ucrania

El mandatario ucraniano sostuvo que si la guerra con Irán no termina pronto, 'el paquete creo que será cada día más pequeño'

  • 05
  • Abril
    2026

Ante el posible ampliación de la guerra en Medio Oriente, el presidente Volodímir Zelensky afirmó este domingo que se encuentra preocupado por la posible erosión del apoyo brindado por Estados Unidos a Ucrania en su propio conflicto con Rusia.

“Tenemos que reconocer que hoy no somos la prioridad. Por eso temo que una guerra larga (con Irán) nos dé menos apoyo” afirmó Zelensky.

Miles de civiles han muerto en el incesante castigo de Rusia a zonas urbanas tras la línea del frente, desde su invasión a gran escala de Ucrania hace más de cuatro años. 

Entre los ataques perpetrados por Moscú, se vio afectado el suministro energético de Ucrania para interrumpir la producción industrial de los drones y misiles desarrollados, además de privar a los civiles de calefacción y agua corriente en invierno.

Durante una entrevista, el mandatario señaló que Ucrania sigue en contacto con negociadores estadounidenses sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra y ha seguido presionando para obtener garantías de seguridad más sólidas.

Estos sistemas estadounidenses nunca se entregaron en cantidades suficientes desde el principio. Además, sostuvo que si la guerra con Irán no termina pronto, “el paquete creo que será cada día más pequeño”.

Pero la guerra con Irán, que ya va por su sexta semana, ha tenido consecuencias en toda la economía global y ha arrastrado a gran parte de la región más amplia de Medio Oriente, tensando aún más estos recursos ya limitados, desviando reservas y dejando a las ciudades ucranianas más expuestas a ataques balísticos.

 

 

 

 


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