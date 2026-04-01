Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sismografo_5c00c1454b
Internacional

Terremoto sacude costas de Indonesia y genera alerta de tsunami

Un sismo de hasta 7.8 grados sacudió Indonesia y activó la alerta de tsunami en la región. Las autoridades monitorean riesgo de olas en varios países

  • 01
  • Abril
    2026

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) registró un terremoto de magnitud 7,4 en aguas de Indonesia este jueves y generó una alerta de tsunami para el país y para Malasia y Filipinas.

El sismo, que sucedió a las 05:48 hora local en Indonesia, tuvo su epicentro a 35 kilómetros de profundidad en las aguas del mar de Molucas, en la región noreste del país, frente a la costa de la localidad de Ternate.

El Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos, que registra que la magnitud del terremoto fue de 7,8, publicó una alerta "amenaza potencial" de tsunami para Malasia y Filipinas, además de para Indonesia.

Para Indonesia, la alerta es de olas entre 0,3 metros y un metro, según la misma fuente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

que_son_los_microsismos_esto_puedes_hacer_antes_durante_y_despues_de_uno_7ad0f780e9
Sismo de magnitud 5.8 sacude Afganistán y Pakistán
EH_CONTEXTO_f232742b1a
Terremoto de 5.0 sacude Tokio sin alerta de tsunami
japon_indonesia_lazos_economicos_refuerzan_seguridad_19d5ae0215
Japón e Indonesia reforzarán cooperación en seguridad energética
publicidad

Últimas Noticias

inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
AP_26095644147815_2022a67147
Sindicato de guionistas y Hollywood logran acuerdo tentativo
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×