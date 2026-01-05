Terremoto de 6.2 grados sacude el suroeste de Japón

Un sismo de magnitud 6.2 grados sacudió este martes (tiempo local) la región de Chugoku, al suroeste de Japón, informó la Agencia Meteorológica del país.

La dependencia detalló que el epicentro del movimiento telúrico se localizó en la prefectura de Shimane y confirmó que no existe riesgo de tsunami, aunque se registró una serie de réplicas considerables tras el temblor principal.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo alcanzó una intensidad sísmica de 5 en la escala japonesa de 1 a 7, nivel suficiente para dificultar el movimiento de las personas sin apoyo, aunque sin reportes inmediatos de daños graves.

Por su parte, la Autoridad de Regulación Nuclear informó que no se detectaron irregularidades en la planta nuclear de la región durante ni después del sismo. Un portavoz señaló que la empresa de servicios públicos se encontraba verificando posibles impactos en la unidad número 2, la cual retomó operaciones en diciembre de 2024, luego de permanecer cerrada tras los desastres ocurridos en marzo de 2011 en Fukushima.

Japón se encuentra en una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que los terremotos son frecuentes en el país, aunque las autoridades mantienen protocolos estrictos para minimizar riesgos ante este tipo de eventos.

Comentarios