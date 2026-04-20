Levantan alerta de tsunami tras terremoto de 7.7 en Japón

Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 sacudió este lunes la costa oriental del centro y noreste de Japón, provocando la activación de alertas de tsunami, evacuaciones masivas y la suspensión de servicios de transporte en varias regiones del país.

El sismo se registró a las 16:53 horas locales, con epicentro a unos 100 kilómetros del puerto de Kuji, en la costa de Sanriku, y una profundidad de aproximadamente 20 kilómetros, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Tras el movimiento telúrico, las autoridades emitieron una alerta de tsunami para zonas costeras que van desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima, donde se estimaba la posibilidad de olas de hasta tres metros de altura.

Como medida preventiva, se ordenó la evacuación de alrededor de 170 mil personas en cinco prefecturas: Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi y Fukushima.

Sin embargo, las olas registradas fueron menores a lo previsto. El mayor nivel se reportó en el puerto de Kuji, con un oleaje de 80 centímetros.

Daños limitados y un herido

Hasta el momento, el saldo preliminar es de al menos una persona herida. Se trata de un hombre que fue trasladado al hospital tras caer por las escaleras en su vivienda en la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori.

La primera ministra, Sanae Takaichi, informó que su gabinete se mantiene evaluando los posibles daños humanos y materiales derivados del sismo.

Sin afectaciones en plantas nucleares

Las autoridades y operadores energéticos confirmaron que no se detectaron anomalías ni incrementos en los niveles de radiación en las centrales nucleares del país.

La empresa TEPCO señaló que no hubo impactos en sus instalaciones, aunque como medida preventiva evacuó a trabajadores de las plantas Fukushima Daiichi y Fukushima Daini.

Además, el sismo provocó cortes de energía y la suspensión de diversos servicios ferroviarios, incluido el tren bala en algunos tramos, como el que conecta Tokio con Shizuoka.

Estas interrupciones responden a los protocolos de seguridad que se activan automáticamente ante movimientos sísmicos de gran magnitud.

Levantan alerta, pero mantienen vigilancia

Horas después, la JMA retiró la alerta de tsunami y la redujo a un aviso preventivo, ante la disminución del riesgo. No obstante, las autoridades mantienen el monitoreo constante ante la posibilidad de réplicas.

Incluso, especialistas advirtieron sobre la probabilidad de nuevos sismos de intensidad similar en los próximos días, una situación que ya ha ocurrido en eventos previos.

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