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Internacional

Terremoto sacude Sulawesi sin activar alerta de tsunami

El hipocentro fue localizado a una profundidad cercana a los 10 kilómetros, una característica que suele provocar que los sismos sean de mayor intensidad

  • 15
  • Junio
    2026

Un terremoto de magnitud 6.7 sacudió este martes la isla indonesia de Célebes (Sulawesi), una de las regiones con mayor actividad sísmica del país asiático. Aunque el movimiento fue percibido con fuerza en diversas localidades, las autoridades no reportaron de manera inmediata víctimas ni daños de consideración.

El sismo se registró cerca de la ciudad de Palu, una zona que mantiene un recuerdo latente de los devastadores desastres naturales que han golpeado a la región durante los últimos años.

Epicentro cerca de Palu y a poca profundidad

De acuerdo con los datos preliminares, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a aproximadamente 47 kilómetros al sureste de Palu, capital de la provincia de Célebes Central, una ciudad con cerca de 390 mil habitantes.

El hipocentro fue localizado a una profundidad cercana a los 10 kilómetros, una característica que suele provocar que los sismos sean percibidos con mayor intensidad por la población.

Habitantes de distintos sectores reportaron haber sentido fuertes sacudidas durante más de un minuto, lo que provocó que numerosas personas abandonaran viviendas y edificios como medida preventiva.

No se activó alerta de tsunami

A diferencia de otros eventos registrados en la región, las autoridades confirmaron que el terremoto ocurrió en una zona montañosa del interior de la isla, por lo que no fue emitida ninguna alerta de tsunami.

Además, durante las primeras horas posteriores al movimiento no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas, aunque los equipos de emergencia continuaban realizando inspecciones para verificar posibles daños en infraestructura, carreteras y viviendas.

Tras el sismo principal también se registraron movimientos posteriores de menor intensidad, situación habitual en este tipo de fenómenos geológicos.

El nuevo terremoto ocurre apenas unos meses después del fuerte sismo de magnitud 7.4 registrado en el Mar de las Molucas, entre las islas de Célebes y Molucas, evento que provocó la activación de alertas de tsunami en varias zonas de Indonesia y Filipinas.

La cercanía del epicentro con Palu también despertó preocupación entre la población debido a que esta ciudad fue escenario de uno de los desastres naturales más graves en la historia reciente del país, cuando un terremoto y posterior tsunami causaron miles de víctimas en 2018.

Indonesia, uno de los países más sísmicos del mundo

Indonesia se encuentra sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa franja geológica donde convergen varias placas tectónicas y se concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

Debido a esta ubicación, el archipiélago registra alrededor de 7 mil terremotos cada año, la mayoría de ellos de intensidad moderada, aunque algunos alcanzan magnitudes capaces de provocar importantes afectaciones humanas y materiales.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la actividad sísmica en la región mientras continúan las evaluaciones para descartar daños derivados del movimiento registrado este martes en Célebes.


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