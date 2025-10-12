Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos

Autoridades afirmaron que cientos de personas se encontraban al interior del establecimiento cuando ocurrió esta balacera

  • 12
  • Octubre
    2025

De acuerdo con la Policía del Condado de Beaufort, un tiroteo registrado en un bar de la isla de Santa Helena dejó a cuatro personas sin vida y 20 más heridas en Carolina del Sur.

Agentes de la Oficina del Sheriff fueron alertados alrededor de la 1:00 horas sobre múltiples ráfagas producidas por arma de fuego, por lo que acudieron al lugar para corroborar los hechos.

"Cientos de personas estaban en el establecimiento donde tuvo lugar el tiroteo; varias víctimas corrieron hacia locales y casas cercanas buscando refugiarse de las balas", detalló uno de los agentes.

Hasta el momento, 4 de los 20 heridos se encuentran en condición crítica, por lo son atendidos en un hospital de la localidad.

Este es el segundo tiroteo masivo que se reporta durante este fin de semana. Sin embargo, Estados Unidos registró al menos 300 incidentes de este tipo, en lo que va del 2025.

Autoridades continúan con las investigaciones para dar con el responsable. Las víctimas mortales continúan sin ser identificadas.


