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Internacional

Tiroteo en fiesta de lago deja al menos 13 heridos en Oklahoma

Aunque la policía no proporcionó detalles sobre la fiesta, un anuncio visto en redes sociales señala que se trataría del 'Sunday Funday'

  • 04
  • Mayo
    2026

Al menos 13 personas resultaron heridas al ser víctimas de un tiroteo cuando asistieron a una fiesta en el lago Arcadia, cerca de Oklahoma City.

Autoridades recibieron múltiples reportes de disparos alrededor de las 21:00 horas, indicó la portavoz de la policía de Edmond, Emily Ward.

“Esta es obviamente una situación muy aterradora y entendemos la preocupación de la población y de los involucrados y estamos trabajando extremadamente duro para encontrar a los sospechosos”, afirmó.

Ward agregó que 10 personas fueron llevadas a hospitales y que otras acudieron por su cuenta. Indicó que las víctimas se encontraban en “diversas condiciones.

Diez personas estaban en el Integris Health Baptist Medical Center en Oklahoma City y tres estaban en el Integris Health Edmond Hospital hasta la mañana del lunes, según un portavoz del sistema hospitalario.

Aunque la policía no proporcionó detalles sobre la fiesta, un anuncio visto en redes sociales después del tiroteo sugería que se había organizado un evento llamado Sunday Funday.

Edmond: un suburbio que registró uno de los mayores tiroteos laborales de la historia

El lago Arcadia se ubica a unos 21 kilómetros al norte de Oklahoma City, en el suburbio de Edmond, en el que habitan 100,000 habitantes.

Es un embalse artificial utilizado para el control de inundaciones que también sirve como un lugar recreativo popular donde pescar, dar paseos en bote, hacer picnics y acampar.

Se encuentra en Edmond, un suburbio de Oklahoma City de unos 100,000 habitantes.

Hace 40 años, Edmond registró uno de los tiroteos en el lugar de trabajo más mortales en la historia de Estados Unidos. El 20 de agosto de 1986, el trabajador postal Patrick Sherrill disparó contra 20 compañeros de trabajo y mató a 14 de ellos. Luego se quitó la vida.


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