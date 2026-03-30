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Internacional

Tiroteo escolar en Argentina deja un muerto y ocho heridos

Un trágico tiroteo sacudió este lunes a Argentina, luego de que un estudiante de 15 años abriera fuego dentro de la Escuela Mariano Moreno

  • 30
  • Marzo
    2026

Un trágico tiroteo sacudió este lunes a Argentina, luego de que un estudiante de 15 años abriera fuego dentro de la Escuela Mariano Moreno, dejando como saldo un alumno de 13 años muerto y al menos ocho personas heridas.

El ataque ocurrió en la ciudad de San Cristóbal, una localidad de alrededor de 15 mil habitantes, donde este tipo de hechos son considerados extremadamente inusuales.

De acuerdo con autoridades de la provincia de Santa Fe, el agresor ingresó al colegio con un arma de fuego, presuntamente una escopeta, oculta en un estuche de guitarra.

El tiroteo se desató cuando los alumnos se encontraban en el establecimiento previo al inicio de la jornada escolar, momento en que comenzaron a escucharse los disparos.

“Los chicos empezaron a correr, romper vidrios y salir desesperados”, relató el padre de una alumna a medios locales.

Víctimas y heridos

El ataque dejó como saldo la muerte de un estudiante de 13 años. Además, al menos ocho personas resultaron heridas, en su mayoría con lesiones leves producidas durante la huida.

Seis alumnos fueron atendidos en el hospital local y se encuentran fuera de peligro, mientras que otros dos fueron trasladados al Hospital Regional de Rafaela, uno de ellos en estado inicialmente grave pero estable.

El atacante, también alumno del colegio, fue detenido por las autoridades poco después del hecho, según confirmó una fuente del Ministerio de Seguridad provincial.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su identidad ni sobre la procedencia del arma utilizada.

El episodio fue registrado en videos captados dentro de la escuela, donde se escuchan disparos y gritos de los estudiantes.

“Un chico salió del baño con un arma y empezó a disparar. Todos salimos corriendo”, relató una alumna en entrevista con medios locales.

Funcionarios municipales señalaron que el agresor no presentaba antecedentes de conducta violenta. “Los docentes decían que era buen alumno”, afirmó el secretario de Gobierno local.

Tras el incidente, las clases fueron suspendidas y los estudiantes enviados a sus hogares, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque.


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