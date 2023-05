Tiroteo en hospital de Atlanta deja un muerto y tres heridos

Una persona muerta y al menos tres heridos fue el saldo que dejó un tiroteo en un hospital del vecindario Midtown de Atlanta, este miércoles.

La policía de Atlanta dijo que no se habían realizado más disparos desde que comenzó el tiroteo dentro del edificio de la avenida West Peachtree, entre las calles 12 y 13, una zona comercial con muchos edificios de oficinas y torres de apartamentos.

Nadie ha sido detenido hasta ahora y la policía dijo en un correo electrónico enviado después de la 1 de la tarde que era una “situación activa e inestable”.

El incidente se produce mientras ciudades de todo Estados Unidos se han visto azotadas por la violencia con armas y tiroteos masivos en 2023.

La policía publicó una fotografía de la persona que se cree es el agresor. Éste vestía unos pantalones oscuros y una sudadera de color claro con la capucha puesta. Tenía una máscara y parecía portar un bolso en la parte delantera.

#BREAKING: Atlanta Police release photos of suspect in shooting near PeachTree St. Suspect is on the loose. pic.twitter.com/0foLRfc22v