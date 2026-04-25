Tiroteo en hospital de Chicago deja un agente muerto y otro grave

Un tiroteo registrado este sábado en un hospital de Chicago dejó un saldo preliminar de un agente de policía muerto y otro gravemente herido, informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió en el Endeavor Health Swedish Hospital, ubicado en el barrio de Ravenswood, donde un sospechoso abrió fuego contra dos agentes alrededor de las 11:00 horas.

De acuerdo con reportes iniciales, los policías habían trasladado al individuo al hospital para una evaluación médica previa a su ingreso a prisión por un delito distinto.

Víctimas y estado de salud

Tras el ataque, ambos agentes fueron atendidos de emergencia. Sin embargo, uno de ellos falleció posteriormente a causa de las heridas, mientras que el segundo permanece en estado crítico en un hospital cercano.

El tiroteo provocó un amplio despliegue de seguridad, con presencia de patrullas y equipos tácticos en la zona.

El hospital fue colocado bajo confinamiento mientras se desarrollaban las labores de búsqueda.

Autoridades confirmaron que el sospechoso fue detenido poco después del mediodía.

Aunque inicialmente se reportó una posible amenaza activa, la administración del hospital señaló posteriormente que no existía riesgo adicional para pacientes y personal.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre el motivo del ataque, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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