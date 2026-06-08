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Internacional

Tormenta tropical Cristina se forma frente a Nicaragua

Esta es la segunda tormenta tropical que afecta el océano Pacífico oriental. La tormenta tropical Boris se formó el lunes y se espera que lleve lluvias intensas

  • 08
  • Junio
    2026

La tormenta tropical Cristina se formó el lunes en el océano Pacífico frente a la costa de Nicaragua.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, indicó que Cristina tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph). Su vórtice se ubica a 160 km al oeste-suroeste de Managua, y a unos 275 km (170 millas) al sureste de El Salvador.

Se pronostica que dejará entre 4 y 8 pulgadas de lluvia, con acumulados máximos de alrededor de 30 cm (12 pulgadas), en zonas costeras de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta el jueves.

Cristina es la segunda tormenta tropical que afecta el océano Pacífico oriental.

La tormenta tropical Boris se formó el lunes y se espera que lleve lluvias intensas, inundaciones y posibles aludes de tierra a partes de la costa del Pacífico en el sur de México, informó el centro de huracanes de Estados Unidos.

Se espera que Boris gire hacia el norte, llevando precipitaciones de 10 a 25 centímetros a las zonas costeras de los estados de Guerrero y Oaxaca hasta la noche del lunes. 

La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el 1 de junio, pero aún no se han formado ciclones en esa cuenca este año.

Te recomendamos: Arranca temporada de ciclones; prevén hasta 15 sistemas

Tormenta tropical Boris amenaza costas del Pacífico mexicano

La depresión tropical Dos-E se convirtió durante la madrugada de este lunes en la tormenta tropical Boris, segundo ciclón con nombre de la temporada 2026 en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno se localizaba a las 03:00 horas a unos 135 kilómetros al sureste de Acapulco y a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora.

Aquí te presentamos la nota completa: Tormenta tropical Boris amenaza costas del Pacífico mexicano


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