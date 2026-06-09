'Boris' impacta costas del sur de México y deja lluvias intensas

La tormenta tropical Boris tocó tierra durante la madrugada de este martes entre Guerrero y Oaxaca, generando condiciones de lluvia intensa, fuertes vientos y oleaje elevado en varias entidades del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del sistema ingresó a territorio nacional alrededor de las 03:00 horas y se localizó a 25 kilómetros al este-noreste de Punta Maldonado, Guerrero, así como a 170 kilómetros al este-sureste de Acapulco.

Al momento de tocar tierra, "Boris" registró vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hora.

La #DepresiónTropical #Boris tocó tierra como #TormentaTropical en las inmediaciones del municipio de Santo Domingo Armenta, en el estado de #Oaxaca. pic.twitter.com/XFO557OpHb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 9, 2026

Aunque el sistema comenzó a internarse en territorio nacional, sus extensas bandas nubosas continúan alimentando el temporal en gran parte del sur y occidente del país.

El SMN pronosticó lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Además, se prevén precipitaciones fuertes de entre 25 y 50 milímetros en zonas de Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Las lluvias podrían mantenerse durante buena parte de la jornada, principalmente en áreas montañosas y costeras donde la humedad asociada al fenómeno sigue siendo considerable.

Además de las precipitaciones, "Boris" continuará generando condiciones adversas en el litoral del Pacífico.

Las autoridades meteorológicas prevén rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca, mientras que en Jalisco, Colima y Michoacán podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

En cuanto al oleaje, se esperan alturas de entre dos y tres metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, por lo que se recomendó extremar precauciones a embarcaciones menores y actividades marítimas.

Persisten riesgos de deslaves e inundaciones

Por su parte, Protección Civil mantiene vigilancia en diversas regiones debido al riesgo que representan las lluvias acumuladas.

El SMN advirtió que las precipitaciones pueden provocar deslaves en zonas serranas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones y desbordamientos en áreas bajas.

Ante este panorama, las autoridades federales y estatales pidieron a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales, evitar cruzar corrientes de agua y seguir las recomendaciones emitidas por las unidades de Protección Civil.

Aunque "Boris" comenzó a perder fuerza tras tocar tierra, sus efectos seguirán sintiéndose durante las próximas horas en varios estados del país, especialmente en las regiones costeras y montañosas del sur mexicano.

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