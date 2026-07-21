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Tormenta tropical Bertha avanza por el Golfo de México

Al corte de las 9:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que este fenómeno natural se encontraba a 860 kilómetros de Quintana Roo

Por Diana Valeria Leyva | 21 Julio 2026

La tormenta tropical Bertha se fortalece en el Golfo de México para avanzar lentamente hacia la franja noroeste de Florida y Alabama.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, dicha tormenta se encontraba unos 115 kilómetros al sur de Panama City, Florida, y 274 kilómetros al sureste de Mobile, Alabama; para desplazarse hacia el noroeste a 8 km/h con vientos máximos sostenidos de 80 km/h.

Al corte de las 9:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que este fenómeno natural se encontraba a 860 kilómetros de Cancún, Quintana Roo, por lo que no representa un riesgo para México.

 

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Campeche
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California Sur
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México
  • Tabasco
  • Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California
  • Morelos

 

 

 

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