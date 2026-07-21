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Tormenta tropical Bertha avanza por el Golfo de México
Al corte de las 9:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que este fenómeno natural se encontraba a 860 kilómetros de Quintana Roo
Por Diana Valeria Leyva | 21 Julio 2026
La tormenta tropical Bertha se fortalece en el Golfo de México para avanzar lentamente hacia la franja noroeste de Florida y Alabama.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, dicha tormenta se encontraba unos 115 kilómetros al sur de Panama City, Florida, y 274 kilómetros al sureste de Mobile, Alabama; para desplazarse hacia el noroeste a 8 km/h con vientos máximos sostenidos de 80 km/h.
En la cuenca del #Atlántico, la #TormentaTropical #Bertha se ubicó esta mañana a 115 km de Panama City, Florida, Estados Unidos de América, y a 860 km de Cancún, #QuintanaRoo. Por su ubicación y trayectoria no representa riesgo para #México ⬇️https://t.co/iGFK4ksszu pic.twitter.com/Haf3F7qBAs— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026
Al corte de las 9:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que este fenómeno natural se encontraba a 860 kilómetros de Cancún, Quintana Roo, por lo que no representa un riesgo para México.
En la cuenca del #Atlántico, la #TormentaTropical #Bertha se ubicó esta mañana a 115 km de Panama City, Florida, Estados Unidos de América, y a 860 km de Cancún, #QuintanaRoo. Por su ubicación y trayectoria no representa riesgo para #México ⬇️https://t.co/iGFK4ksszu pic.twitter.com/Haf3F7qBAs— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
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Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
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