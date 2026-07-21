Tormenta tropical Bertha avanza por el Golfo de México

Al corte de las 9:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que este fenómeno natural se encontraba a 860 kilómetros de Quintana Roo

La tormenta tropical Bertha se fortalece en el Golfo de México para avanzar lentamente hacia la franja noroeste de Florida y Alabama.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, dicha tormenta se encontraba unos 115 kilómetros al sur de Panama City, Florida, y 274 kilómetros al sureste de Mobile, Alabama; para desplazarse hacia el noroeste a 8 km/h con vientos máximos sostenidos de 80 km/h.

En la cuenca del #Atlántico, la #TormentaTropical #Bertha se ubicó esta mañana a 115 km de Panama City, Florida, Estados Unidos de América, y a 860 km de Cancún, #QuintanaRoo. Por su ubicación y trayectoria no representa riesgo para #México ⬇️https://t.co/iGFK4ksszu pic.twitter.com/Haf3F7qBAs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026

Al corte de las 9:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que este fenómeno natural se encontraba a 860 kilómetros de Cancún, Quintana Roo, por lo que no representa un riesgo para México.

En la cuenca del #Atlántico, la #TormentaTropical #Bertha se ubicó esta mañana a 115 km de Panama City, Florida, Estados Unidos de América, y a 860 km de Cancún, #QuintanaRoo. Por su ubicación y trayectoria no representa riesgo para #México ⬇️https://t.co/iGFK4ksszu pic.twitter.com/Haf3F7qBAs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Coahuila

Durango

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Sinaloa

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Campeche

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Tabasco

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)