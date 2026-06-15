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Internacional

Trump niega que EUA vaya a pagar $300 millones de dólares a Irán

Paralelo a esto se informó que el texto del acuerdo de paz entre ambas naciones se dará a conocer en las próximas 24 o 48 horas

  • 15
  • Junio
    2026

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ya llegó, pero Trump aseguró que Washington no pagará 300 millones de dólares a Teherán como parte de un eventual acuerdo bilateral.

Fue mediante su red social Truth Social que el mandatario estadounidense rechazara estas versiones difundidas por medios iraníes sobre las negociaciones del acuerdo, las cuales aseguró que forman parte de una campaña de "noticias falsas".

La versión sobre un posible pago de $300 millones de dólares surgió en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán, que incluyen discusiones sobre el alivio de sanciones y el acceso de Irán a activos congelados en el extranjero.

Paralelamente a esto, un alto funcionario de la Administración de Trump informó que el texto del acuerdo entre ambas naciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente y desbloquear el Estrecho de Ormuz se dará a conocer en las próximas 24 o 48 horas.

Según la misma fuente, las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento comenzarán a finales de esta semana, mientras que la firma oficial está prevista para este viernes en Suiza.


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