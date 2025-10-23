Trump afirma que EUA capturó a más de 3,000 narcotraficantes

El presidente Donald Trump, aseguró que su Gobierno de Estados Unidos capturó a más de 3,000 presuntos narcotraficantes y decomisado casi 69,000 kilogramos de narcóticos.

"En cuestión de semanas se ha realizado el mayor número de arrestos de líderes de carteles y pandilleros en la historia de Estados Unidos", declaró Trump.

Con base a datos de la Administración, los agentes federales han arrestado a más de 3,266 personas, aparentemente ligadas a grupos del crimen organizado.

Por su parte, la fiscal Pam Bondi explicó que han requisado más de 68,000 kilogramos de distintas sustancias como cocaína, fentanilo y heroína, entre otras. También explicó que el 50 % del flujo de fentanilo que ingresa al país ha caído en las últimas semanas.

Este anuncio se da en medio de una campaña militar que ha extendido en aguas internacionales en el Caribe sur, donde el Comando destruyó al menos dos narcolancha en 24 horas.

