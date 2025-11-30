Trump afirma que habló por teléfono con Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber tenido una plática por teléfono con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en medio de los crecientes ataques de EUA en el Caribe.

Al ser cuestionado por un periodista sobre dicha llamada, el líder estadounidense respondió que no haría comentarios al respecto, pero que sí tuvo una conversación telefónica.

"No quiero comentar al respecto. La respuesta es sí".

Asimismo, indicó que no diría que la conversación "salió bien ni mal". "Fue una llamada telefónica. Sí", concluyó.

Fueron diversos medios de Estados Unidos quienes reportaron este viernes que los mandatarios ya habían hablado la semana pasada. Al referirse a los motivos del diálogo de esta semana, pese a que Washington considere a Nicolás Maduro como el líder de una organización terrorista, Trump aseguró que trataba de "salvar vidas".

Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien", indicó.

Una llamada en medio de tensiones

Esta llamada se dio en medio de las crecientes amenazas por parte de Trump, quien realizó una publicación en redes sociales en donde advertía a "todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" que consideraran que "el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad".

Previo a esto, el presidente de EUA aseguró que "pronto" extendería a tierra firme las supuestas operaciones antinarcóticos que llevan a cabo las tropas estadounidenses y las cuales tienen como blanco preferente a Venezuela.

Por su parte, la Administración de Maduro ha exigido respeto irrestricto al espacio aéreo de su país tras las declaraciones de Trump.

"Venezuela exige respeto irrestricto a su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y reafirmado en el Convenio de Chicago de 1944, cuyo Artículo 1 reconoce de manera categórica que 'cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio'", fue parte de un comunicado publicado por el ministro de Exteriores del país, Yván Gil Pinto.

Del mismo modo, el gobierno de ese país afirmó que Caracas "no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero". Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional", enfatizaron.

