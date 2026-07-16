Aguardaba en la recepción; Rogoff recibió un correo electrónico en el que se le informaba que el presidente Donald Trump

Inicio / Internacional / Trump destituye a fiscal de Seattle, a una hora de darle el cargo

A menos de una hora de ser nombrado, el fiscal federal de Seattle, Roger Rogoff, fue destituido este jueves por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con el fiscal general interino Todd Blanche, anunció el despido del fiscal a través de su cuenta en redes sociales, al acusar a los jueces de no haber consultado con la Administración.

"Los jueces de los tribunales de distrito pueden nombrar a un Fiscal Federal interino, y el presidente puede destituirlo. Los jueces del Distrito Oeste de Washington (WDWA) prescindieron del tradicional proceso de consulta con la Administración".

El funcionario estadounidense afirmó que "los jueces del Distrito Oeste de Washington abandonaron el tradicional proceso de consulta con la administración para garantizar que el fiscal federal seleccionado esté cualificado para servir en ella".

El nombramiento se produjo después de que Rogoff jurara ante el tribunal

Dicho nombramiento se produjo después de que Rogoff jurara ante el tribunal federal del centro de Seattle como fiscal federal del Distrito Oeste de Washington.

Después, se presentó en la Fiscalía de Estados Unidos para solicitar una reunión con Charles Neil Floyd, el aspirante respaldado por la administración Trump para ocupar el cargo, cuyo nombramiento interino de 120 días concluyó en febrero.

Mientras aguardaba en la recepción, Rogoff recibió un correo electrónico en el que se le informaba que el presidente Donald Trump había decidido removerlo de su puesto.

El caso de Rogoff no fue abordado durante la audiencia de confirmación de Blanche en el Senado el miércoles; sin embargo, el funcionario volverá a comparecer este jueves y el despido de Rogoff podría convertirse en uno de los temas centrales del debate sobre su nominación.