Esta sanción se aplica a cualquier país que imponga un impuesto de ese tipo, pero en su publicación señaló específicamente a naciones europeas

Inicio / Internacional / Trump amaga con 100% de arancel a Europa por impuestos digitales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer un arancel de 100% a las importaciones procedentes de cualquier país que aplique un impuesto a los servicios digitales a sus empresas.

A través de redes sociales, el mandatario republicano arremetió contra los países europeos que debaten la implementación “inminente” de impuestos a empresas estadounidenses.

“Por favor, que esta declaración sirva para dejar constancia de que a cualquier país que imponga un impuesto de este tipo se le aplicará de inmediato un ARANCEL del 100% a todos y cada uno de los bienes enviados a los Estados Unidos”, escribió Trump.

Aseguró que el nuevo arancel prevalecerá sobre cualquier acuerdo comercial negociado previamente.

Esta sanción se aplica a cualquier país que imponga un impuesto de ese tipo, pero en su publicación señaló específicamente a naciones europeas.

Rechaza esfuerzos extranjeros por gravar a los gigantes tecnológicos

El presidente de los Estados Unidos rechazó en repetidas ocasiones los esfuerzos extranjeros por gravar o regular a los gigantes tecnológicos estadounidenses.

Dicha amenaza se produce antes de la fecha límite del 4 de julio de Trump para que la Unión Europea y Estados Unidos aprueben un acuerdo arancelario que limita los aranceles sobre la mayoría de las exportaciones de la UE al 15%.

La Unión Europea llegó a un acuerdo comercial con Estados Unidos que limita la mayoría de los aranceles sobre las exportaciones de la UE al 15%.

El pacto se logró tras meses de debate dentro de la UE luego de que la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alcanzó tentativamente el acuerdo durante su visita al campo de golf de Trump en Escocia.