Trump amenaza a ocho países de OTAN que apoyan a Groenlandia

El presidente Donald Trump amenazó con aranceles a ocho países pertenencientes a la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) debido a que respaldaron Groenlandia en su negativa por anexase al territorio a Estados Unidos.

Durante su discurso, el mandatario republicano anunció que a partir del primero de febrero se aplicaría un impuesto económico del 10% a todos los productos pertenecientes a los ocho países europeos que mandaron tropas a Groenlandia.

Aseguró que subiría hasta un 25% para el mes de junio y se mantendrán en vigor hasta el cierre de un acuerdo.

¿Qué países enviaron tropas a Groenlandia?

De acuerdo con la agencia EFE, estos países son:

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

Países Bajos

Noruega

Suecia

Reino Unido

A través de un comunicado conjunto, dichos países mostraron su solidaridad con Dinamarca, por lo que se aseguraron que se encuentran dispuestos a establecer un diálogo con Estados Unidos para llegar a un acuerdo.

"Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, que defendemos firmemente", se lee en el comunicado.

Además, defendieron a que seguirán respondiendo de "de forma unida y coordinada" y "comprometidos con la defensa de su soberanía".

Aranceles socavan relaciones transatlánticas: Von der Leyen

Por su parte, los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, también insistieron en que "las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente".

Ante estas medidas, embajadores de la Unión Europea mantendrán una reunión extraordinaria, con el fin de preparar los próximos pasos de una respuesta conjunta hacia los aranceles.

Comentarios