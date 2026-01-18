Podcast
Internacional

Trump amenaza a ocho países de OTAN que apoyan a Groenlandia

Ante el envío de tropas hacia Groenlandia, el mandatario republicano afirmó que aplicará un arancel de hasta 25% a quienes respalden a Groenlandia

  • 18
  • Enero
    2026

El presidente Donald Trump amenazó con aranceles a ocho países pertenencientes a la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) debido a que respaldaron Groenlandia en su negativa por anexase al territorio a Estados Unidos.

Dinamarca-contra-EUA-Groenlandia.jpg

Durante su discurso, el mandatario republicano anunció que a partir del primero de febrero se aplicaría un impuesto económico del 10% a todos los productos pertenecientes a los ocho países europeos que mandaron tropas a Groenlandia.

Aseguró que subiría hasta un 25% para el mes de junio y se mantendrán en vigor hasta el cierre de un acuerdo.

¿Qué países enviaron tropas a Groenlandia?

De acuerdo con la agencia EFE, estos países son: 

  • Dinamarca
  • Finlandia
  • Francia
  • Alemania
  • Países Bajos
  • Noruega
  • Suecia
  • Reino Unido

A través de un comunicado conjunto, dichos países mostraron su solidaridad con Dinamarca, por lo que se aseguraron que se encuentran dispuestos a establecer un diálogo con Estados Unidos para llegar a un acuerdo.

"Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, que defendemos firmemente", se lee en el comunicado.

Además, defendieron a que seguirán respondiendo de "de forma unida y coordinada" y "comprometidos con la defensa de su soberanía".

Aranceles socavan relaciones transatlánticas: Von der Leyen

Por su parte, los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, también insistieron en que "las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente".

Ursula-von-der-Leyen.jpg

Ante estas medidas, embajadores de la Unión Europea mantendrán una reunión extraordinaria, con el fin de preparar los próximos pasos de una respuesta conjunta hacia los aranceles.

 


