Trump anuncia posible reanudación de vuelos directos con Líbano

Líbano espera que las conversaciones en Washington deriven en la retirada de las tropas israelíes de amplias zonas del sur del país que actualmente ocupan

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El presidente Donald Trump anunció este martes la posible reanudación de vuelos directos entre Estados Unidos y Líbano.

Estos vuelos directos fueron suspendidos en 1985 por el gobierno del expresidente Ronald Reagan tras el secuestro del vuelo 847 de TWA.

“Ordeno a mi Administración que permita que todas las aerolíneas estadounidenses vuelen directamente a Líbano para que los estadounidenses puedan visitar fácilmente esta hermosa tierra”.

Durante una reunión con Aoun, el mandatario republicano prometió ayudar a Líbano, por lo que cuenta con el objetivo de impulsar una calma duradera tras meses de guerra entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbolá.

Por ello, el país estadounidense impulsó la paz en Líbano, pero se ha visto cada vez más distraído por una nueva ronda de escalada en la guerra en Irán, acciones que desestabilizan gran parte de Medio Oriente.

Líbano e Israel han mantenido inusuales conversaciones directas mediadas por Washington. La visita de Aoun a la Casa Blanca fue la primera de un presidente libanés desde 2009.

“Ha sido un lugar y un país muy maltratado y vamos a hacer que sea tratado adecuadamente y tratado con el respeto que merece”, dijo Trump.

Líbano espera que las conversaciones en Washington deriven en la retirada de las tropas israelíes de amplias zonas del sur del país que actualmente ocupan.

“Están en proceso de hacerlo. Están en proceso de redesplegarse”, aseguró el presidente de los Estados Unidos.

Departamento de Estado anuncia plan de retirada de fuerzas israelíes

Previo a esto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció un “acuerdo marco” para establecer un plan de retirada de las fuerzas israelíes y posterior desarme de Hezbolá.

El ejército israelí afirmó que “ajustará su postura de fuerzas en una de las áreas piloto para permitir que las Fuerzas Armadas libanesas lleven a cabo su misión”, sin precisar el lugar.

El ejército libanés dijo que las tropas israelíes dispararon el martes cerca de un área donde se estaban desplegando.