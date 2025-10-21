Cerrar X
trump_putin_reunion_cancelada_45f61be56d
Internacional

Trump cancela cumbre con Putin tras desacuerdos sobre Ucrania

La Casa Blanca canceló la cumbre entre Trump y Putin programada en Budapest, luego de que Rusia rechazara frenar la guerra en Ucrania

  • 21
  • Octubre
    2025

La Casa Blanca anunció este martes la cancelación de la cumbre en Budapest entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, programada para los próximos días.

De acuerdo con el comunicado oficial, Trump “ya no planea reunirse con Putin en el futuro inmediato”, después de que Rusia rechazara su exigencia de frenar la guerra en Ucrania bajo las actuales líneas de batalla.

El anuncio se da en medio de crecientes tensiones diplomáticas y tras el fracaso de los esfuerzos estadounidenses por alcanzar un acuerdo de alto el fuego con el Kremlin.

Rusia exige retirada ucraniana del Donbás

Durante su último encuentro en Alaska en agosto, Putin condicionó cualquier avance hacia la paz a que Ucrania se retire de las regiones orientales del Donbás, Donetsk y Luhansk.

Fuentes cercanas a las conversaciones señalan que Trump intentó persuadir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para aceptar una propuesta de cese al fuego basada en esas demandas rusas, durante una reunión tensa en la Casa Blanca el pasado viernes.

Sin embargo, la iniciativa no prosperó ante el rechazo de Kiev y la presión interna en Washington, que considera inaceptable cualquier acuerdo que legitime la ocupación rusa.

Llamada entre Rubio y Lavrov selló la ruptura

La decisión de cancelar la cumbre se tomó después de una llamada telefónica entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, celebrada el lunes.

Según una fuente diplomática, la conversación fue “tensa y sin señales de avance”. Lavrov reiteró que Moscú no aceptará congelar las líneas actuales del frente ni detener la ofensiva mientras Ucrania mantenga presencia militar en el este.

“Rusia no está dispuesta a comprometer su posición territorial”, habría dicho Lavrov, de acuerdo con la fuente.

Pese a la cancelación, funcionarios estadounidenses aseguran que Trump mantiene la puerta abierta a futuras negociaciones, siempre que Rusia muestre disposición real a avanzar hacia un alto el fuego verificable.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bad_bunny_nfl_9e68aaad58
Ratifica NFL a Bad Bunny para el Super Bowl pese a críticas
rusia_nucleares_641d8d5c40
Dirige Putin ejercicios nucleares tras pausa en cumbre con EUA
escena_trump_diddy_996d88a7a4
Trump considera conmutar la de Diddy sentencia esta semana
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_3644a63797
Aumentan los casos de intoxicación por alimentos en Afganistán
117_san_pedro_3e34387b5e
Suman a 117 ciudadanos a consejos consultivos de San Pedro
harfuch_lider_limonero_07fa1d5ee1
Detienen a segundo implicado en asesinato de líder limonero
publicidad

Más Vistas

c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×