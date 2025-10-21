Trump cancela cumbre con Putin tras desacuerdos sobre Ucrania

La Casa Blanca anunció este martes la cancelación de la cumbre en Budapest entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, programada para los próximos días.

De acuerdo con el comunicado oficial, Trump “ya no planea reunirse con Putin en el futuro inmediato”, después de que Rusia rechazara su exigencia de frenar la guerra en Ucrania bajo las actuales líneas de batalla.

El anuncio se da en medio de crecientes tensiones diplomáticas y tras el fracaso de los esfuerzos estadounidenses por alcanzar un acuerdo de alto el fuego con el Kremlin.

Rusia exige retirada ucraniana del Donbás

Durante su último encuentro en Alaska en agosto, Putin condicionó cualquier avance hacia la paz a que Ucrania se retire de las regiones orientales del Donbás, Donetsk y Luhansk.

Fuentes cercanas a las conversaciones señalan que Trump intentó persuadir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para aceptar una propuesta de cese al fuego basada en esas demandas rusas, durante una reunión tensa en la Casa Blanca el pasado viernes.

Sin embargo, la iniciativa no prosperó ante el rechazo de Kiev y la presión interna en Washington, que considera inaceptable cualquier acuerdo que legitime la ocupación rusa.

Llamada entre Rubio y Lavrov selló la ruptura

La decisión de cancelar la cumbre se tomó después de una llamada telefónica entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, celebrada el lunes.

Según una fuente diplomática, la conversación fue “tensa y sin señales de avance”. Lavrov reiteró que Moscú no aceptará congelar las líneas actuales del frente ni detener la ofensiva mientras Ucrania mantenga presencia militar en el este.

“Rusia no está dispuesta a comprometer su posición territorial”, habría dicho Lavrov, de acuerdo con la fuente.

Pese a la cancelación, funcionarios estadounidenses aseguran que Trump mantiene la puerta abierta a futuras negociaciones, siempre que Rusia muestre disposición real a avanzar hacia un alto el fuego verificable.

