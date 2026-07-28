Recordemos que el senador republicano fue reconocido como un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense

Inicio / Internacional / Donald Trump recibe al presidente de Ucrania en Casa Blanca

Con el fin de acudir al funeral del senador Lindsey Graham, el presidente de Estados Unidos recibió este martes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Zelensky presiona a sus aliados para obtener sistemas adicionales de defensa aérea y munición para hacer frente a los ataques contra drones rusos.

A su llegada, el presidente ucraniano publicó en redes sociales que su agenda incluye reuniones con el presidente Trump, debido a que su prioridad es la defensa y cooperación estratégica con Estados Unidos.

"Ya he llegado a los Estados Unidos. Nuestro itinerario incluye reuniones con el presidente Trump, su equipo y aquellos que puedan apoyar nuestra defensa. Nuestra prioridad número uno es la defensa antibalística y la cooperación estratégica con Estados Unidos. Es necesario acercar la paz. Por supuesto, en nombre de toda Ucrania, honraremos la memoria del senador Lindsey Graham. Junto con todos los presentes en la ceremonia en Washington, recordaremos su compromiso con la seguridad y la libertad en toda la comunidad transatlántica y en todo el mundo. ¡Gracias a todos los que ayudan a proteger vidas!"

I have already arrived in the United States. Our schedule includes meetings with President Trump, his team, and those who can support our defense. Our number-one priority is anti-ballistic defense and strategic cooperation with America. Peace needs to be brought closer.



Of… pic.twitter.com/jcsLCFetwk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Zelensky tiene previsto reunirse con un grupo de senadores que impulsan una resolución presentada por Graham para endurecer las sanciones contra Rusia. Antes del encuentro, Zelensky también advirtió que Rusia ha estado ayudando a Irán mientras continúa la guerra, al captar imágenes satelitales de bases de Estados Unidos en la región del golfo Pérsico que luego aparecen en Irán.

Recordemos que el senador republicano fue reconocido como un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense.

Estos esfuerzos efectuados por el presidente Donald Trump para lograr la paz entre Kiev y Moscú permanecen estancados, a pesar de que fue una de sus principales promesas de campaña.