Trump cierra espacio aéreo venezolano a aerolíneas y criminales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una amplia advertencia en redes sociales en la que pidió a aerolíneas, pilotos y redes criminales evitar el espacio aéreo venezolano, en medio de crecientes tensiones entre Washington y Caracas.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela cerrado en su totalidad”, escribió Trump en Truth Social. “¡Gracias por su atención a este asunto!”, añadió el mandatario.

To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2025

El mensaje surge después de que, el jueves, Trump insinuara que Estados Unidos prepara nuevas acciones contra presuntas redes de narcotráfico en Venezuela y anticipara que los ataques terrestres iniciarán “muy pronto”.

“La gente no quiere hacer entregas por mar, y comenzaremos a detenerlos también por tierra”, afirmó.

La declaración del presidente estadounidense coincide con una crisis aérea en Venezuela, donde las tensiones con Estados Unidos han provocado una ola de cancelaciones y restricciones.

Hace poco más de una semana, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una alerta para que las aerolíneas extremen precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe debido a la “situación potencialmente peligrosa en la región”.

Tras la advertencia de la FAA, varias aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos hacia Venezuela.

El Gobierno venezolano otorgó un plazo de 48 horas para reanudarlos y, al no cumplirse, revocó la concesión de seis compañías: Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, a las que acusó de alinearse con las “acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos.

