Trump condiciona diálogo con Putin al fin de la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no programará ninguna conversación con Vladimir Putin a menos que exista claridad sobre la intención del líder ruso de poner fin a la guerra en Ucrania.

"Voy a tener que saber que vamos a llegar a un acuerdo. No voy a estar perdiendo mi tiempo", declaró Trump a bordo del Air Force One durante su viaje a Asia, donde visitará Corea del Sur, Japón y Malasia.

Agregó que, aunque siempre ha mantenido una buena relación con Putin, la situación actual ha sido “muy decepcionante”.

Estados Unidos sancionó recientemente a las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, y consideró que las negociaciones con Putin "no van a ninguna parte".

Aunque Trump frenó sanciones contra Rusia durante meses, la paciencia del mandatario se agotó, y suspendió una reunión prevista en Budapest.

Por su parte, Putin calificó las sanciones de “graves” pero aseguró que no dañan significativamente la economía rusa, considerándolas un “acto inamistoso” que no fortalece las relaciones con Estados Unidos, aunque mantiene la disposición al diálogo.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky celebró las sanciones como un "mensaje fuerte y muy necesario" contra la agresión, mientras que la Unión Europea también emitió restricciones al sector petrolero y gasífero ruso.

