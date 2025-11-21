Trump da ultimátum a Ucrania para aceptar plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Ucrania un plazo de menos de una semana para responder si acepta el plan de paz impulsado por Washington y respaldado por Moscú.

El mandatario afirmó que desea una respuesta antes del Día de Acción de Gracias, el jueves 27 de noviembre, y advirtió que, si Kiev rechaza el acuerdo, podría retirarle el apoyo militar.

El plan, de 28 puntos y filtrado a medios estadounidenses, fue negociado directamente entre Estados Unidos y Rusia.

Incluye concesiones consideradas inaceptables por Ucrania, como ceder regiones occidentales no invadidas, reducir su Ejército a 600 mil efectivos y renunciar definitivamente a ingresar a la OTAN.

“Perdemos la dignidad o perdemos a EUA": Zelensky:

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitió que su país enfrenta una de las decisiones más difíciles de su historia.

En un mensaje a la nación, señaló que la propuesta coloca a Ucrania ante dos opciones: “perder la dignidad” o arriesgar la relación estratégica con Washington.

“Es uno de los momentos de más presión para Ucrania. Presentaré alternativas, pero no daremos razones al enemigo para decir que no queremos la paz”, expresó Zelensky.

La reacción ocurre en medio de recientes avances rusos en el frente, incluida la caída de Kúpiansk, en la región de Járkov.

Ese mismo día, el mandatario habló por primera vez del tema con el vicepresidente estadounidense JD Vance.

Putin respalda el plan y habla de arreglo “definitivo”

El presidente ruso, Vladímir Putin, confirmó haber recibido el documento y aseguró que podría servir como base para un arreglo definitivo del conflicto, aunque evitó comprometerse públicamente.

“Tenemos el texto y lo analizaremos exhaustivamente”, dijo el líder ruso durante una reunión con su Consejo de Seguridad.

Putin sostuvo que los 28 puntos representan una versión actualizada de propuestas discutidas con Trump desde meses atrás.

Mientras tanto, Estados Unidos activó nuevas sanciones contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, anunciadas previamente por Trump debido a la negativa de Moscú a detener las hostilidades.

Comentarios