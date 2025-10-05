Trump dice que su plan para Gaza avanza y urge acción

Trump anuncia que la primera fase de su plan para Gaza debería completarse esta semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció mediante su red social Truth Social que durante esta semana "debería completarse" la primera parte de su plan para poner fin a la guerra en Gaza y definir el futuro del enclave.

Además, urgió a todas las partes involucradas a trabajar con prontitud.

“Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y les pido a todos que actúen con rapidez... ¡El tiempo es crucial o se producirá un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver!”, escribió Trump.

Este fue un cambio de tono radical del mandatario estadounidense, pues, durante una entrevista con CNN la mañana de este domingo, aseguró que Hamás se enfrenta a la "aniquilación total" si se niega a ceder el control de Gaza, como estipula su plan, mientras que ya por la tarde dijo que las conversaciones han sido “muy exitosas y avanzan con rapidez”, y espera que los equipos de negociadores y mediadores se reúnan de nuevo este lunes en Egipto para ultimar y aclarar detalles.

El enviado de la Casa Blanca para el Medio Oriente, Steve Witkoff, viajó este sábado a El Cairo, Egipto, para avanzar las negociaciones sobre el plan de paz antes de su implementación.

Por su parte, Hamás anunció este viernes que aceptaba la liberación de todos los rehenes de acuerdo a lo estipulado en el plan de Trump y exigió "aprovisionar las condiciones en el terreno para el proceso de intercambio".

Mientras que este sábado, Israel acordó una "línea de retirada inicial" de su ejército en Gaza, significando un avance para el proyecto del presidente de Estados Unidos para lograr la paz en Gaza.

El plan de Trump, de 20 puntos, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dentro de esta propuesta también se contempla la desmilitarización en el enclave y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino. Este último punto solo fue descartado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

