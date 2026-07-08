Esta cumbre podría ser la que confirme la inversión del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países en defensa en 2035

Inicio / Internacional / Líderes de la OTAN inician cumbre pese a los ataques de Trump

Los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) iniciaron este miércoles la única sesión de trabajo prevista en la cumbre de Ankara, marcada por los ataques perpetrados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra sus aliados de Reino Unido, España y Dinamarca por su postura en la guerra de Irán.

El Consejo del Atlántico Norte inició en el complejo presidencial de Bestepe su encuentro centrado en el gasto en defensa, el impulso a la industria militar y el apoyo a Ucrania.

En un encuentro con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, Trump arremetió contra dichos líderes al considerarlos una "causa perdida", por lo que pidió cortar "todo el comercio", "incluidas las visitas".

A pesar de que Rutte intentó calmar la situación al referir los esfuerzos por incrementar su inversión militar desde el año pasado, el mandatario republicano también criticó a Dinamarca y consideró que Groenlandia, su territorio autónomo asociado, estaría mejor gestionada por Estados Unidos.

Aseguró que, durante la sesión con los aliados, expondría que "Groenlandia es un gran problema para nosotros".

Cumbre de OTAN confirmará inversión en países de defensa

Esta cumbre podría ser la que confirme la implementación del acuerdo logrado en la del año anterior en La Haya para invertir en 2035 el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países en defensa.

El anfitrión de la cumbre, Recep Tayyip Erdogan, subrayó en su intervención inicial ante los líderes el compromiso de Turquía de elevar el gasto de defensa, pero insistió en que "se deben eliminar las restricciones entre los aliados en la industria de la defensa".

"Excluir países que no son miembros de la UE sería malgastar recursos y crear una división artificial en Europa que nadie desea"

Además, Erdogan prometió mantener la ayuda a Ucrania al mismo tiempo que emplearía "canales de comunicación con Rusia para facilitar una solución pacífica".

En la declaración final de la cumbre se espera que los aliados apoyen un compromiso financiero para respaldar militarmente a Kiev que podría ascender a $140,000 millones de euros en dos años.