Trump pide a empresas extranjeras 'respetar' leyes migratorias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó este domingo a las empresas extranjeras a “respetar” las leyes migratorias del país y a priorizar la capacitación de trabajadores estadounidenses, tras la masiva redada en una planta de Hyundai en Georgia, donde fueron detenidas casi 500 personas, en su mayoría de origen surcoreano.

“Sus inversiones son bienvenidas, y los animamos a que TRAIGAN LEGALMENTE a su gente muy inteligente, con gran talento técnico, para construir productos de clase mundial”, escribió el mandatario en Truth Social.

“Haremos que sea rápida y legalmente posible que lo hagan. A cambio, lo que pedimos es que contraten y capaciten a trabajadores estadounidenses”, añadió.

El operativo, ejecutado el pasado jueves en el complejo Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), en el condado de Bryan, a unas 30 millas de Savannah, se considera el mayor de su tipo en la historia del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

En total, 475 trabajadores indocumentados fueron detenidos, la mayoría trasladados al Centro de Procesamiento de Folkston, en el sureste de Georgia.

Testigos relataron que cientos de oficiales irrumpieron en la planta en vehículos militares todoterreno, provocando pánico entre los empleados, algunos de los cuales intentaron huir.

El Gobierno de Corea del Sur expresó el viernes su preocupación por la redada. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lee Jae-woong, señaló que, “en cumplimiento de la ley en Estados Unidos, no deben ser injustamente afectados ni las actividades económicas de nuestras empresas de inversión ni los derechos de nuestros ciudadanos”.

La planta, inaugurada en marzo, es un proyecto conjunto de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution destinado a producir vehículos eléctricos y baterías, considerado estratégico para la expansión de ambas compañías en el mercado norteamericano.

Comentarios