Trump plantea comprar carne argentina para bajar precios

Trump sugiere que EEUU comprará carne argentina para bajar precios a consumidores estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el país podría comprar carne de res de Argentina para reducir los precios en el país.

"Compraríamos algo de carne de Argentina. Si hacemos eso, nuestros precios de la carne de res bajarán", dijo a los periodistas a bordo del Air Force One durante un vuelo de Florida a Washington.

Fue a principios de esta semana que el mandatario prometió abordar este tema como parte de sus esfuerzos para mantener la inflación bajo control.

Este tema se debe a que los precios en Estados Unidos han sido obstinadamente altos por una variedad de razones, incluyendo la sequía y la reducción de importaciones desde México debido a los casos de gusano barrenador en el ganado.

Además, Trump ha estado trabajando para ayudar a Argentina a fortalecer su moneda en colapso con una línea de intercambio de crédito de $20,000 millones de dólares y financiamiento adicional de fondos soberanos y del sector privado antes de las elecciones de medio término para su cercano aliado, el presidente Javier Milei.

