Cerrar X
AP_25293029794066_fb50e45f34
Internacional

Trump plantea comprar carne argentina para bajar precios

Trump dijo que EUA podría importar carne de Argentina para reducir precios; también apoya a Milei con línea de crédito por $20 mil millones de dólares

  • 19
  • Octubre
    2025

Trump sugiere que EEUU comprará carne argentina para bajar precios a consumidores estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el país podría comprar carne de res de Argentina para reducir los precios en el país.

"Compraríamos algo de carne de Argentina. Si hacemos eso, nuestros precios de la carne de res bajarán", dijo a los periodistas a bordo del Air Force One durante un vuelo de Florida a Washington.

Fue a principios de esta semana que el mandatario prometió abordar este tema como parte de sus esfuerzos para mantener la inflación bajo control.

Este tema se debe a que los precios en Estados Unidos han sido obstinadamente altos por una variedad de razones, incluyendo la sequía y la reducción de importaciones desde México debido a los casos de gusano barrenador en el ganado.

Además, Trump ha estado trabajando para ayudar a Argentina a fortalecer su moneda en colapso con una línea de intercambio de crédito de $20,000 millones de dólares y financiamiento adicional de fondos soberanos y del sector privado antes de las elecciones de medio término para su cercano aliado, el presidente Javier Milei.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T143051_202_7dee15bc8d
Preparan cumbre Putin-Trump mientras Ucrania mantiene firmeza
trump_hamas_e6db87c16c
'Si Hamás viola acuerdo de paz, serán erradicados': Trump
EH_DOS_FOTOS_2025_10_20_T092406_366_967f97cfc8
Gobierno de Estados Unidos podría reabrir esta semana: Hassett
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T153509_767_4402f87b48
Wall Street cierra con subidas del 1%; aún esperan resultados
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T151959_926_24a7028fe7
Reanudan clases al sur del estado tras recientes lluvias
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T151621_772_839d0f80e9
Llega 'Frankenstein' a Cineteca NL previo a estreno global
publicidad

Más Vistas

evw_0ffc34d10e
Nuevo León reconoce y apoya a operadores del transporte público
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T130905_515_265354a704
Rompe PAN con alianzas partidistas; termina la era del PRIAN
20251018_083116_e7ac4f7e97
Retira 'Leones en Acción' 40 toneladas de basura en el río
publicidad
×