Cerrar X
AP_25258521354531_094ed79487
Internacional

Trump propone eliminar los informes financieros trimestrales

Trump dijo que los reguladores de valores deberían dejar de exigir a las empresas que emiten informes financieros cada tres meses y cambiar a un período de seis

  • 15
  • Septiembre
    2025

El presidente Donald Trump quiere eliminar los informes financieros trimestrales.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que los reguladores de valores deberían dejar de exigir a las empresas que emiten informes financieros cada tres meses y, en su lugar, cambiar a un período de seis meses. Desde 1970, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) pide que las empresas que cotizan en bolsa informen trimestralmente.

“Esto ahorrará dinero y permitirá a los gerentes centrados en dirigir adecuadamente sus empresas”, escribió Trump.

En su primer mandato, el presidente pidió a la SEC que examinara el requisito de informes de tres meses frente a seis meses. No se realizó ningún cambio.

La semana pasada, la Bolsa de Valores a Largo Plazo (LTSE) dijo que planeaba solicitar a la SEC que eliminara el requisito trimestral. La bolsa, con sede en San Francisco, lista de empresas enfocadas en objetivos a largo plazo.

Los partidarios del cambio dicen que los informes trimestrales son demasiado costosos y consumen mucho tiempo, y desalinean a las empresas de querer públicos. También afirman que los ejecutivos de las empresas se centran demasiado en alcanzar los objetivos de ganancias trimestrales y no lo suficiente en la planificación a largo plazo.

Aquellos que favorecen las ganancias trimestrales dicen que los informes proporcionan a los inversores actualizaciones financieras valiosas y los hacen conscientes de cualquier nuevo riesgo que enfrenta una empresa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_a802a29f3c
Reaccionan figuras de Hollywood a la muerte de Robert Redford
donald_trump_tercera_embarcacion_c37172dd62
Confirma Trump tercer ataque a embarcación venezolana
inter_lisa_cook_024e9a0dc5
Rechazan intento de Trump por destituir de la Fed a Lisa Cook
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_31_132cb8cf9b
Educación destina 823 MDP para 816 escuelas en Tamaulipas
2ea133b1_b0f8_4423_80c7_006d069478c1_66ab1f2106
Huachicol fiscal provoca caída de 8% en ventas de combustibles
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T155020_829_43fc108e6f
Convoca a movimiento de resistencia por la propiedad y libertad
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
publicidad
×