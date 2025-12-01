Trump reúne a su gabinete para reforzar presión a Venezuela

El presidente Donald Trump sostendrá este lunes una reunión de alto nivel con sus principales líderes de seguridad nacional en la Oficina Oval para revisar la escalada de presión contra Venezuela, en medio del creciente despliegue militar estadounidense en la región.

Una fuente familiarizada con el encuentro confirmó que asistirán el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; así como la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el jefe adjunto, Stephen Miller.

La reunión, prevista para las 5 p.m. y reportada inicialmente por CNN, tiene como objetivo evaluar las acciones de Washington luego de que la administración designara formalmente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como miembro de una organización terrorista extranjera.

Presión militar sin autorización del Congreso

Aunque Estados Unidos sostiene que no está en guerra con Venezuela y el Congreso no ha aprobado el uso de la fuerza, la administración ha llevado a cabo ataques aéreos contra embarcaciones que presuntamente transportaban narcóticos, con un saldo de al menos 80 personas fallecidas.

Paralelamente, Rubio ha expresado públicamente su respaldo a una intervención bélica.

“Operación Lanza del Sur”: despliegue en expansión

El Pentágono mantiene más de 12 buques de guerra en la zona, incluido el grupo de ataque del portaaviones Gerald R. Ford, y alrededor de 15 mil soldados.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha denominado este operativo como “Lanza del Sur”, una estrategia que busca incrementar la presión militar y política sobre Caracas.

