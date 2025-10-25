Cerrar X
ewadv_07679da780
Internacional

Trump se dice dispuesto a reunirse con Kim Jong-un en Asia

Trump se mostró dispuesto a reunirse con Kim Jong-un durante su gira asiática, aunque Washington asegura que el encuentro no está previsto

  • 25
  • Octubre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado estar “dispuesto, sin duda” a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su gira por Asia, que comenzó en Malasia con su participación en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

“Si él desea reunirse conmigo, estoy dispuesto a hacerlo, sin duda”, declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial rumbo a Kuala Lumpur.

Agregó, en tono irónico, que en Corea del Norte “tienen muchas armas nucleares, pero no muchos servicios telefónicos”, y aseguró que Kim “sabe que voy a ir”.

El mandatario señaló, no obstante, que no cree que la reunión ocurra durante este viaje. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que, por ahora, “no está previsto” un encuentro.

Sin embargo, el Gobierno de Corea del Sur afirmó que la posibilidad sigue abierta y que existen “señales” de que Pionyang y Washington podrían estar preparando una reunión aprovechando la visita de Trump al país durante los eventos del foro APEC.

El ministro surcoreano de Unificación, Chung Dong-young, dijo que se ha observado actividad inusual en Panmunjon, en la zona desmilitarizada, donde ambos líderes se reunieron en 2019. Seúl considera esta visita una “oportunidad única” para reactivar el diálogo.

Mientras tanto, Kim Jong-un rindió homenaje a soldados chinos caídos en la Guerra de Corea y destacó la alianza con Pekín, pocos días después de que Pionyang lanzara varios misiles balísticos de corto alcance, en lo que analistas interpretan como una muestra de fuerza frente a Washington y Seúl.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

evwr_f166a25308
Egipto y Palestina discuten reconstrucción de Gaza
Captura_66de875e84
Buque de guerra de EUA llega a Trinidad y Tobago
tfreh_1063771a3e
Tiroteo en Universidad deja 1 muerto y 6 heridos en Pensilvania
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_26_T152047_898_80e96cf2fe
Saltillenses listos para celebrar este Halloween
acb347a6_6408_470b_a939_6c7ea27a7637_261d49a179
Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_26_T142619_618_49c65ceaa3
Osita 'Mina' muestra avances en su rehabilitación
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T122905_313_6f835f8d9e
Bon Jovi vuelve con gira en 2026 tras cirugía de cuerdas vocales
publicidad
×