Trump se dice dispuesto a reunirse con Kim Jong-un en Asia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado estar “dispuesto, sin duda” a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su gira por Asia, que comenzó en Malasia con su participación en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

“Si él desea reunirse conmigo, estoy dispuesto a hacerlo, sin duda”, declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial rumbo a Kuala Lumpur.

Agregó, en tono irónico, que en Corea del Norte “tienen muchas armas nucleares, pero no muchos servicios telefónicos”, y aseguró que Kim “sabe que voy a ir”.

El mandatario señaló, no obstante, que no cree que la reunión ocurra durante este viaje. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que, por ahora, “no está previsto” un encuentro.

Sin embargo, el Gobierno de Corea del Sur afirmó que la posibilidad sigue abierta y que existen “señales” de que Pionyang y Washington podrían estar preparando una reunión aprovechando la visita de Trump al país durante los eventos del foro APEC.

El ministro surcoreano de Unificación, Chung Dong-young, dijo que se ha observado actividad inusual en Panmunjon, en la zona desmilitarizada, donde ambos líderes se reunieron en 2019. Seúl considera esta visita una “oportunidad única” para reactivar el diálogo.

Mientras tanto, Kim Jong-un rindió homenaje a soldados chinos caídos en la Guerra de Corea y destacó la alianza con Pekín, pocos días después de que Pionyang lanzara varios misiles balísticos de corto alcance, en lo que analistas interpretan como una muestra de fuerza frente a Washington y Seúl.

