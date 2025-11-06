Trump se muestra abierto al diálogo, si Mamdani lo busca primero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, debería ponerse en contacto con él, aunque se negó a confirmar si él mismo planea iniciar la comunicación.

En una entrevista, el mandatario republicano declaró que sería apropiado que Mamdani lo buscara primero. Insistió en que está abierto al diálogo, pero enfatizó en que la iniciativa debe de partir del alcalde de Nueva York.

Durante las elecciones locales, el presidente estadounidense informó que sentía la obligación de mantener comunicación con el alcalde electo, a pesar de mostrarse sorprendido por los resultados, debido a que obtuvo más del 50% de los resultados tras una participación récord en los comicios.

Zohran Mamdani se convierte en el primer edil musulmán de la ciudad, cuyo discurso se centra en medidas sociales para mejorar la vida de las personas al aumentar los impuestos de las personas con mayor poder adquisitivo en la ciudad.

