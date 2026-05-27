Ucrania ataca terminal portuaria y aeródromos en el sur de Rusia

Ucrania lanzó durante la madrugada de este miércoles una nueva ofensiva con drones y misiles contra objetivos estratégicos en el sur de Rusia, provocando incendios y daños en infraestructura portuaria y militar, según informaron autoridades rusas.

Uno de los ataques impactó la terminal portuaria de la ciudad de Tuapsé, ubicada a orillas del mar Negro, donde fragmentos de un dron provocaron un incendio en la refinería local.

“En el distrito municipal de Tuapsé fragmentos de un dron cayeron en el territorio de la terminal portuaria. No hubo víctimas. Debido a la caída de los fragmentos se desató un incendio que fue sofocado rápidamente”, indicaron autoridades locales en Telegram.

La ciudad de Tuapsé ha sido blanco frecuente de ataques ucranianos en los últimos meses debido a su relevancia estratégica y energética. Algunos de estos bombardeos anteriores incluso provocaron vertidos en el mar Negro.

También reportan ataques en Taganrog y Vorónezh

En la ciudad de Taganrog, situada a orillas del mar de Azov, dos civiles resultaron heridos tras un ataque con misiles, informó la alcaldesa Svetlana Kabúlova.

De acuerdo con el canal independiente ruso Astra, el objetivo del ataque habría sido una planta dedicada a la reparación de aeronaves.

Además, en la región de Vorónezh, al sur de Moscú, se registró un incendio en el aeródromo militar “Baltimore”, luego de que las defensas rusas derribaran “dos objetivos de alta velocidad”, según reportó el gobernador Alexandr Gúsev.

Rusia asegura haber derribado 140 drones

El gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev, afirmó que las fuerzas ucranianas emplearon no solo drones de largo alcance, sino también misiles presuntamente Storm Shadow, de fabricación británica.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que durante la noche fueron “interceptados y aniquilados” un total de 140 drones ucranianos de ala fija sobre siete regiones rusas, además de la península de Crimea y zonas del mar Negro y mar de Azov.

La ofensiva ocurre en medio de una escalada de ataques cruzados entre ambos países, mientras continúan las tensiones militares y diplomáticas en el conflicto que se mantiene desde 2022.

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