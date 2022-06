Ucrania reporta ataques desde Bielorrusia

De acuerdo al ejercito Ucraniano Bielorrusia habría lanzado 20 cohetes ante el pueblo de Desna.

De acuerdo a un aliado diplomático de Moscú, varios misiles fueron lanzados durante la madrugada de este sábado desde Bielorrusia hacia la región fronteriza de Chernihiv.

El mando Norte de las tropas ucranianas indicaron por medio de redes sociales que al menos 20 cohetes apuntaron contra el pueblo de Desna, los cuales se reporta fueron lanzados desde Bielorrusia.

"Hacia las 05:00 horas, la región de Chernihiv fue sometida a un bombardeo masivo de misiles. Veinte cohetes apuntaron contra el pueblo de Desna, lanzados desde territorio de Bielorrusia (y también) desde el aire", reportaron.

Las tropas ucranianas dieron a conocer que tras el ataque no se reportaron perdidas humanas, sin embargo, una infraestructura que aún no se sabe si era militar o no resultó afectada por los cohetes.

"El bombardeo de hoy está directamente relacionado con los esfuerzos del Kremlin en atraer a Bielorrusia a la guerra en Ucrania como cobeligerante", afirmó la dirección general de los servicios de inteligencia ucranianos.

Este bombardeo a Desna, localidad con alrededor de 1,500 habitantes fue atacada previo al encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko.

Cabe resaltar que Bielorrusia ha estado sirviendo como apoyo logístico a las tropas de Moscú en su ofensiva contra Ucrania.