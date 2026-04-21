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Internacional

UE, Ucrania y Canadá se reuniran para retorno de niños ucranianos

Bruselas será sede de un encuentro internacional para coordinar acciones y exigir justicia por menores trasladados a Rusia

  • 21
  • Abril
    2026

La Unión Europea (UE), junto con Ucrania y Canadá, organizarán el próximo 11 de mayo en Bruselas una reunión de alto nivel de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, informó la Comisión Europea.

El encuentro tiene como objetivo reforzar los esfuerzos para localizar, repatriar y reintegrar a miles de menores ucranianos que, según Kiev, fueron trasladados por la fuerza a Rusia en el contexto de la invasión al territorio ucraniano, así como avanzar en la rendición de cuentas por estos hechos.

Más de 20 mil menores afectados

De acuerdo con autoridades ucranianas, más de 20 mil niños han sido deportados ilegalmente o desplazados a territorios ocupados desde el inicio del conflicto, lo que ha generado preocupación internacional por las dificultades para rastrear su paradero.

La Comisión Europea advirtió que la tarea de localización se ve agravada por los intentos de Moscú de ocultar la identidad y ubicación de los menores, lo que hace necesario un “apoyo internacional sostenido”.

Durante la reunión, los participantes discutirán mecanismos para facilitar el retorno de los menores y fortalecer las sanciones coordinadas contra los responsables de estos actos.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó la importancia del encuentro: “Uniremos al mundo para exigir justicia. Trabajaremos juntos para localizar a cada uno de estos niños y devolverlos a sus hogares”.

Por su parte, la alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, calificó el traslado forzado de menores como “uno de los crímenes más graves” en el marco de la guerra.

El evento contará con la participación de la comisaria de Ampliación, Marta Kos, así como del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y su homóloga canadiense, Anita Anand.

La Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, integrada por 47 países y organizaciones, fue creada en febrero de 2024 en Kiev y está copresidida por Ucrania y Canadá.

La UE se incorporó como miembro pleno en septiembre de 2025, consolidando su papel en la coordinación de esfuerzos diplomáticos, humanitarios y jurídicos en este tema.


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