Unión Europea sanciona a agentes rusos acusados de ciberespionaje

Se afirmó que los sancionados contribuyen a los esfuerzos de Rusia por desestabilizar a la Unión Europea, así como a sus Estados miembros

La Unión Europea impuso sanciones el lunes a nueve oficiales de inteligencia militar rusa por llevar a cabo una campaña de ciberespionaje de años para socavar al bloque.

Esta medida señaló a nueve personas y cuatro entidades acusadas de vínculos con una red de espionaje en línea que atacaron a los gobiernos y llevaron a cabo operaciones de sabotaje contra infraestructura crítica como plantas de calefacción y centrales eléctricas desde 2010.

El Consejo Europeo señaló en un comunicado que los sancionados “contribuyen a los esfuerzos de Rusia por desestabilizar a la Unión Europea, así como a sus Estados miembros y socios internacionales.

Indicó que Francia, Alemania, Polonia, Chipre, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Rumania y Finlandia, “entre otros”, han sido blanco de estos ataques.

Francia busca encuentro con canciller ruso por ciberespionaje

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que Francia tiene la intención de convocar al embajador ruso en los próximos días.

Durante una declaración televisada, afirmó que el objetivo de su reunión se basa en esclarecer las actividades cibernéticas, “o bien capturar información, o sabotear el funcionamiento, por ejemplo, de infraestructuras ferroviarias, como fue el caso en Polonia”.

La Unión Europea centró sus medidas en el 16.º Centro del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, donde señaló que este sistema “controla a una serie de grupos de amenazas cibernéticas”. Sin embargo, sostuvo que “ha llevado a cabo una amplia gama de actividades cibernéticas maliciosas con una gravedad creciente”.

Algunos países acusaron a Rusia de utilizar ciberataques y propaganda para interferir en elecciones.