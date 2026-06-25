Ofrecen ayuda Europa y América Latina a Venezuela tras sismos

México encabezó las muestras de solidaridad internacional tras los devastadores terremotos en Venezuela, seguido de Estados Unidos, y la Unión Europea

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México se colocó entre los primeros países en responder a la emergencia en Venezuela tras los dos fuertes terremotos que han dejado hasta el momento al menos 188 personas muertas y más de 1,000 heridas, de acuerdo con balances preliminares difundidos por autoridades locales.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno ya instruyó la preparación de ayuda humanitaria, incluyendo personal especializado en rescate y atención sanitaria.

“He instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”, señaló.

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Estados Unidos activa equipos de rescate

El gobierno de Estados Unidos, a través del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, anunció el despliegue inmediato de equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria.

Washington calificó la situación como una tragedia de gran magnitud y aseguró que su respuesta será “rápida y eficaz”.

América Latina responde con solidaridad

La región también reaccionó con apoyo inmediato:

Brasil expresó su consternación y respaldo al pueblo venezolano.

expresó su consternación y respaldo al pueblo venezolano. Cuba envió condolencias y solidaridad al gobierno de Caracas.

envió condolencias y solidaridad al gobierno de Caracas. Panamá ofreció asistencia humanitaria.

ofreció asistencia humanitaria. El Salvador anunció el despliegue de 300 rescatistas y 50 toneladas de insumos listos para partir.

anunció el despliegue de 300 rescatistas y 50 toneladas de insumos listos para partir. Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y República Dominicana también ofrecieron apoyo logístico y humanitario.

Europa activa mecanismos de emergencia

La Unión Europea activó su sistema de Protección Civil y el programa Copernicus de observación satelital para evaluar daños.

Siete países europeos confirmaron el envío de equipos de rescate:

España, Italia, República Checa, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos.

Además, Alemania ofreció aviones militares y Suiza anunció el envío de 80 socorristas, perros de rescate y 18 toneladas de equipo especializado.

Francia, por su parte, enviará 85 rescatistas al país sudamericano.

Asia y otros países también se suman

China declaró estar lista para enviar ayuda “de acuerdo con las necesidades de Venezuela”, mientras que Irán ofreció colaboración en operaciones de rescate.

España, Francia, Alemania y otros gobiernos europeos reiteraron su disposición de ampliar la asistencia conforme evolucione la emergencia.

Por su parte, organismos internacionales y gobiernos continúan evaluando daños en infraestructura, servicios y zonas urbanas afectadas.

Mientras tanto, las labores de rescate siguen en curso mientras aumentan los reportes de víctimas y se mantiene la alerta por posibles réplicas.